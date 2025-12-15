01:43 ()
Манчестер Юнайтед - Борнмут 15 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 15-12-2025 22:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
15 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Борнмут

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Борнмут, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Борнмут
Борнмут
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
2 Португалия зщ Диогу Дало
26 Англия зщ Эйден Хевен
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
7 Англия пз Мэйсон Маунт
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
1 Сербия вр Джордже Петрович
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
15 Англия зщ Адам Смит
18 Франция зщ Бафоде Диаките
3 Франция зщ Адриен Трюффер
20 Испания зщ Алехандро Хименес
8 Англия пз Алекс Скотт
12 США пз Тайлер Адамс
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Испания Андони Ираола
История личных встреч
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Борнмут
27.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Борнмут1 : 1Манчестер Юнайтед
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Борнмут
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Борнмут2 : 2Манчестер Юнайтед
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Борнмут
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут0 : 1Манчестер Юнайтед
03.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Борнмут
04.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Юнайтед5 : 2Борнмут
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Борнмут1 : 0Манчестер Юнайтед
30.12.2018 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Борнмут
08.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 4Манчестер Юнайтед
04.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
24.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Борнмут0 : 0
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Борнмут0 : 1
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 2Борнмут
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Борнмут2 : 2
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 4 : 0Борнмут
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Зимнее трансферное окно в Европе по традиции откроется в январе, но новостей хватает и сейчас. Собрали для вас главные слухи последних дней.Нападающий «Манчестер Юнайтед» отправится в Италию? «Ливерпуль» нашёл нового защитника, «Сити» — атакующего игрока. Трансферные слухи недели 0'В «Юнайтед» Андрею даже вручили легендарное джерси образца 1993 года!Эксклюзив «Тут всё великолепно. Никаких Fan ID нет». Канчельскис — о поездке в «Эвертон» и «МЮ» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1636
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1634
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1633
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1626
6 Ливерпуль1626
7 Сандерленд1626
8 Манчестер Юнайтед1525
9 Эвертон1624
10 Брайтон энд Хоув Альбион1623
11 Тоттенхэм Хотспур1622
12 Ньюкасл Юнайтед1622
13 Фулхэм1620
14 Брентфорд1620
15 Борнмут1520
16 Ноттингем Форест1618
17 Лидс Юнайтед1616
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1613
19
Зона вылета
Бёрнли1610
20
Зона вылета
Вулверхэмптон162

Отзывы и комментарии к матчу

