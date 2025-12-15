Манчестер Юнайтед - Борнмут 15 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 15-12-2025 22:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
15 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Борнмут, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Борнмут
Борнмут
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Диогу Дало
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|1
|вр
|Джордже Петрович
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|15
|зщ
|Адам Смит
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|8
|пз
|Алекс Скотт
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Андони Ираола
История личных встреч
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|4 : 1
|27.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|08.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|04.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|24.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
0'
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|16
|33
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|16
|26
|6
|Ливерпуль
|16
|26
|7
|Сандерленд
|16
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|15
|25
|9
|Эвертон
|16
|24
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|13
|Фулхэм
|16
|20
|14
|Брентфорд
|16
|20
|15
|Борнмут
|15
|20
|16
|Ноттингем Форест
|16
|18
|17
|Лидс Юнайтед
|16
|16
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|2