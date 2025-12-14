«Интер» обыграл «Дженоа» и возглавил турнирную таблицу Серии А

Дата публикации: 14-12-2025 23:12

В рамках 15-го тура чемпионата Италии сезона 2025/2026 состоялся интересный поединок между командами "Дженоа" и "Интер". Матч прошел на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе, а встречу судил арбитр Даниэле Довери из Рима. В напряженном противостоянии гости одержали победу со счетом 2:1, что позволило им закончить тур на первой строчке турнирной таблицы Серии А.

Уже на 6-й минуте встречи Янн Биссек вывел миланский клуб вперед, забив важный гол. Спустя полчаса, на 38-й минуте, Лаутаро Мартинес смог увеличить преимущество "Интера", реализовав еще один гол в ворота соперника. Однако во втором тайме, на 68-й минуте, португальский форвард "Дженоа" Витор Оливейра сумел сократить разницу в счете, реализовав момент и вселив надежду в болельщиков хозяев поля.

Благодаря этой победе "Интер" набрал 33 очка и вышел на чистое первое место в таблице, опередив "Милан" всего на одно очко. В свою очередь "Дженоа" с 14 баллами занимает 16-ю позицию, продолжая борьбу за повышение своих позиций в чемпионате. Таким образом, борьба за лидерство в Серии А становится все более напряженной, а каждый матч может оказаться ключевым для амбиций претендентов.