Фенербахче - Коньяспор 15 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 15-12-2025 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
15 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Коньяспор, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Коньяспор
Конья
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Реджеп Учар
|Чагдаш Атан
|Чагдаш Атан
|Чагдаш Атан
История личных встреч
|31.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|2 : 1
|13.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|2 : 3
|06.05.2024
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|0 : 0
|10.01.2024
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|7 : 1
|25.02.2023
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|4 : 0
|29.08.2022
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|08.03.2021
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|0 : 3
|07.11.2020
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 2
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 4
|06.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|01.12.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 5
|06.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|24.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|16
|35
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|15
|33
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|16
|29
|5
|Бешикташ
|16
|26
|6
|Самсунспор
|16
|25
|7
|Газиантеп
|16
|23
|8
|Истанбул Башакшехир
|16
|20
|9
|Коджаэлиспор
|16
|20
|10
|Аланьяспор
|16
|18
|11
|Ризеспор
|16
|18
|12
|Коньяспор
|15
|16
|13
|Антальяспор
|16
|15
|14
|Касымпаша
|16
|15
|15
|Генчлербирлиги
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|16
|9