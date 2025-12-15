01:43 ()
Фенербахче - Коньяспор 15 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 15-12-2025 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
15 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 16-й тур
Фенербахче
Коньяспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Коньяспор, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Коньяспор
Конья
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Турция Реджеп Учар
История личных встреч
31.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур Фенербахче2 : 1Коньяспор
13.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Коньяспор2 : 3Фенербахче
06.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур Коньяспор0 : 0Фенербахче
10.01.2024 Турция - Суперлига 16-й тур Фенербахче7 : 1Коньяспор
25.02.2023 Турция - Суперлига 23-й тур Фенербахче4 : 0Коньяспор
29.08.2022 Турция - Суперлига 4-й тур Коньяспор1 : 0Фенербахче
20.03.2022 Турция - Суперлига 30-й тур Фенербахче2 : 1Коньяспор
30.10.2021 Турция - Суперлига 11-й тур Коньяспор2 : 1Фенербахче
08.03.2021 Турция - Суперлига 29-й тур Коньяспор0 : 3Фенербахче
07.11.2020 Турция - Суперлига 8-й тур Фенербахче0 : 2Коньяспор
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 4Фенербахче
06.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 1Фенербахче
01.12.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Фенербахче1 : 1
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Фенербахче1 : 1
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 2 : 5Фенербахче
06.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур Коньяспор1 : 1
29.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 3 : 1Коньяспор
24.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Коньяспор0 : 0
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 2 : 0Коньяспор
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Коньяспор1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1639
2
Лига чемпионов
Трабзонспор1635
3
Лига Европы
Фенербахче1533
4
Лига конференций
Гёзтепе1629
5 Бешикташ1626
6 Самсунспор1625
7 Газиантеп1623
8 Истанбул Башакшехир1620
9 Коджаэлиспор1620
10 Аланьяспор1618
11 Ризеспор1618
12 Коньяспор1516
13 Антальяспор1615
14 Касымпаша1615
15 Генчлербирлиги1615
16
Зона вылета
Кайсериспор1614
17
Зона вылета
Эюпспор1613
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк169

Отзывы и комментарии к матчу

