Дата публикации: 14-12-2025 23:10

В 14-м туре чемпионата Германии по футболу состоялся захватывающий поединок между «Баварией» и «Майнцем», прошедший на «Арене Мюнхен» в столице Баварии. Главный арбитр встречи - Робин Браун, который контролировал игру на протяжении всех 90 минут и добавленного времени. Матч завершился боевой и результативной ничьей, в которой исход до самого финального свистка оставался непредсказуемым.

Счёт был открыт уже на 29-й минуте, когда юный 17-летний полузащитник «Баварии» Ленарт Карл смог поразить ворота соперника, выведя свою команду вперёд. Однако буквально на последних секундах первого тайма, на 45+2-й минуте, защитник «Майнца» Кацпер Потульский воспользовался ошибкой в обороне хозяев поля и восстановил равновесие. После перерыва, на 67-й минуте, полузащитник гостей Ли Джэ Сон вновь вывел свою команду вперёд. Казалось, что «Майнц» удержит сенсационную победу, но за три минуты до окончания основного времени Гарри Кейн реализовал пенальти и принёс «Баварии» ничью.

В результате этого противостояния «Майнц» набрал седьмое очко в чемпионате и сохраняет последнюю строчку турнирной таблицы. Мюнхенцы после четырнадцати сыгранных матчей продолжают уверенно возглавлять Бундеслигу с 38 баллами и преимуществом в девять очков от ближайших преследователей.