«Марсель» обыграл «Монако» в 16-м туре Лиги 1

Дата публикации: 14-12-2025 22:08

В 16-м туре французской Лиги 1 сезона 2025/2026 на поле стадиона Оранж Велодром в Марселе состоялся интересный поединок между командами Марсель и Монако. Главным арбитром матча выступил Франсуа Летексье. В напряжённой борьбе победу отпраздновали хозяева поля, одержав минимальную победу с счётом 1:0.

Автором единственного и решающего мяча стал нападающий Марселя Мэйсон Гринвуд, отличившийся на 82-й минуте встречи и принеся своей команде важные три очка. Российский полузащитник Монако Александр Головин вышел на поле с первых минут, однако не сумел повлиять на исход поединка результативными действиями и был заменён на 73-й минуте матча.

После этой победы Марсель укрепил свои позиции в верхней части турнирной таблицы: после 16 туров команда имеет в своём активе 32 очка, что позволяет занимать третью строчку чемпионата Франции. Монако же, набрав 23 очка, сейчас располагается на девятом месте. Лидером таблицы является Ланс, сумевший набрать 37 очков.

В следующем, 17-м туре Лиги 1 Марсель проведёт домашнюю встречу против Нанта, которая состоится 4 января. В то же время Монако сыграет уже 3 января и отправится в гости к Лиону, чтобы попытаться улучшить своё положение в чемпионате. Ожидается, что обе игры продолжат интригующую борьбу за высокие места в сезоне 2025/2026.