Арока - Алверка 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
14 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Алверка, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
История личных встреч
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|01.12.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 4
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|07.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 3
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|24.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|32
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|13
|29
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|14
|25
|5
|Брага
|13
|22
|6
|Фамаликан
|13
|20
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Витория Гимарайнш
|13
|18
|9
|Алверка
|13
|17
|10
|Риу Аве
|13
|16
|11
|Санта-Клара
|13
|15
|12
|Эштрела
|13
|14
|13
|Эшторил
|13
|14
|14
|Насьонал
|13
|12
|15
|Каза Пия
|14
|10
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|13
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|13
|3