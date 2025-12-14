00:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Свернуть список

Арока - Алверка 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
14 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Арока
Алверка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Алверка, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
История личных встреч
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 3 : 1Арока
01.12.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Арока0 : 4
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 1Арока
07.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 4 : 3Арока
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Арока0 : 2
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Алверка1 : 0
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 2Алверка
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Алверка1 : 1
31.10.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 0Алверка
24.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Алверка0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1337
2
Лига чемпионов
Спортинг1332
3
Лига Европы
Бенфика1329
4
Лига конференций
Жил Висенте1425
5 Брага1322
6 Фамаликан1320
7 Морейренсе1320
8 Витория Гимарайнш1318
9 Алверка1317
10 Риу Аве1316
11 Санта-Клара1315
12 Эштрела1314
13 Эшторил1314
14 Насьонал1312
15 Каза Пия1410
16
Стыковая зона
Тондела139
17
Зона вылета
Арока139
18
Зона вылета
АВС133

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close