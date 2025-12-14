00:34 ()
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Болонья - Ювентус 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 21:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
14 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Болонья
Ювентус

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Ювентус, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Болонья
Болонья
13ИталияврФедерико Равалья
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
26КолумбиязщДжон Лукуми
20ИталияпзНадир Цортеа
6ХорватияпзНикола Моро
4ИталияпзТоммазо Побега
21ДанияпзЙенс Одгор
11АнглияпзДжонатан Роу
7ИталиянпРиккардо Орсолини
17ИталиянпЧиро Иммобиле
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
15ФранциязщПьер Калюлю
27ИталиязщАндреа Камбьязо
6АнглиязщЛлойд Келли
8НидерландыпзТён Копмейнерс
22СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
10ТурциянпКенан Йылдыз
7ПортугалиянпШику Консейсау
30КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
04.05.2025Италия — Серия А35-й турБолонья1 : 1Ювентус
07.12.2024Италия — Серия А15-й турЮвентус2 : 2Болонья
20.05.2024Италия - Серия А37-й турБолонья3 : 3Ювентус
27.08.2023Италия - Серия А2-й турЮвентус1 : 1Болонья
30.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турБолонья1 : 1Ювентус
02.10.2022Италия - Серия АСерия А. 8-й турЮвентус3 : 0Болонья
16.04.2022Италия - Серия А33-й турЮвентус1 : 1Болонья
18.12.2021Италия - Серия А18-й турБолонья0 : 2Ювентус
23.05.2021Италия - Серия А38-й турБолонья1 : 4Ювентус
24.01.2021Италия - Серия А19-й турЮвентус2 : 0Болонья
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур1 : 2Болонья
07.12.2025Италия — Серия А14-й тур1 : 1Болонья
04.12.2025Кубок Италии1/8 финалаБолонья2 : 1
01.12.2025Италия — Серия А13-й турБолонья1 : 3
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турБолонья4 : 1
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турЮвентус2 : 0
07.12.2025Италия — Серия А14-й тур2 : 1Ювентус
02.12.2025Кубок Италии1/8 финалаЮвентус2 : 0
29.11.2025Италия — Серия А13-й турЮвентус2 : 1
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 3Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1431
2
Лига чемпионов
Наполи1431
3
Лига чемпионов
Интер М1430
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1423
8 Лацио1522
9 Кремонезе1520
10 Сассуоло1420
11 Удинезе1418
12 Торино1517
13 Аталанта1416
14 Лечче1516
15 Кальяри1414
16 Дженоа1414
17 Парма1514
18
Зона вылета
Пиза1510
19
Зона вылета
Верона149
20
Зона вылета
Фиорентина146

