Болонья - Ювентус 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 21:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
14 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия).
Составы команд
Болонья
Болонья
Ювентус
Турин
|13
|вр
|Федерико Равалья
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|20
|пз
|Надир Цортеа
|6
|пз
|Никола Моро
|4
|пз
|Томмазо Побега
|21
|пз
|Йенс Одгор
|11
|пз
|Джонатан Роу
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Шику Консейсау
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|04.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 3
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|3 : 0
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 4
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|01.12.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|02.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|14
|23
|8
|Лацио
|15
|22
|9
|Кремонезе
|15
|20
|10
|Сассуоло
|14
|20
|11
|Удинезе
|14
|18
|12
|Торино
|15
|17
|13
|Аталанта
|14
|16
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|14
|14
|16
|Дженоа
|14
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Пиза
|15
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6