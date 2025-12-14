00:36 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Свернуть список

Легия - Пяст 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 21:15
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
14 Декабря 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Легия
Пяст

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Пяст, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Пяст
Гливице
История личных встреч
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Пяст2 : 0Легия
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Пяст1 : 0Легия
04.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Легия1 : 2Пяст
17.03.2024 Польша - Экстракласса 25-й тур Легия3 : 1Пяст
16.09.2023 Польша - Экстракласса 8-й тур Пяст1 : 1Легия
19.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Пяст0 : 1Легия
05.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Легия2 : 0Пяст
18.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Легия0 : 1Пяст
24.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Пяст4 : 1Легия
21.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Пяст0 : 1Легия
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 2 : 1Легия
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Пяст2 : 0Легия
01.12.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 1 : 1Легия
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Легия0 : 1
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Легия2 : 2
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Пяст2 : 0Легия
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Пяст0 : 2
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 3Пяст
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 3Пяст
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Пяст0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк1830
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1830
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув1729
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1628
5 Краковия1827
6 Лех П1726
7 Радомяк1826
8 Заглембе Л1725
9 Корона1824
10 Арка1821
11 Погонь1821
12 Лехия1820
13 Мотор1720
14 Видзев1820
15 ГКС Катовице1720
16
Зона вылета
Нецеча1819
17
Зона вылета
Легия1719
18
Зона вылета
Пяст1617

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close