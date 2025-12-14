Вердер - Штутгарт 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 20:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
14 Декабря 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Штутгарт, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Штутгарт
Штутгарт
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Амос Пипер
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|32
|зщ
|Марко Фридль
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|18
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|20
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Самюэль Мбангула
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|30
|пз
|Чема Андрес
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|10
|нп
|Крис Фюрих
Главные тренеры
|Хорст Штеффен
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|13.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|04.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|06.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|22.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|07.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 5
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 2
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Байер
|13
|23
|7
|Штутгарт
|13
|22
|8
|Унион
|14
|18
|9
|Кёльн
|13
|16
|10
|Фрайбург
|13
|16
|11
|Боруссия М
|14
|16
|12
|Вердер
|13
|16
|13
|Вольфсбург
|14
|15
|14
|Гамбург
|14
|15
|15
|Аугсбург
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|13
|6