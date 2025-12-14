00:34 ()
Вердер - Штутгарт 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 20:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
14 Декабря 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Вердер
Штутгарт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Штутгарт, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Штутгарт
Штутгарт
30 Германия вр Мио Бакхаус
3 Япония зщ Юкинари Сугавара
5 Германия зщ Амос Пипер
31 Германия зщ Карим Кулибали
32 Австрия зщ Марко Фридль
14 Бельгия пз Сенне Линен
6 Дания пз Йенс Стаге
18 Испания пз Кэмерон Пуэртас
20 Австрия пз Романо Шмид
7 Бельгия нп Самюэль Мбангула
11 Германия нп Джастин Нджинма
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
24 Германия зщ Юлиан Хабот
30 Испания пз Чема Андрес
6 Германия пз Ангело Штиллер
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
18 Германия нп Джейми Левелинг
26 Германия нп Дениз Ундав
10 Германия нп Крис Фюрих
Главные тренеры
Германия Хорст Штеффен
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
13.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Штутгарт1 : 2Вердер
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Вердер2 : 2Штутгарт
21.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Вердер2 : 1Штутгарт
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Штутгарт2 : 0Вердер
05.02.2023 Германия - Бундеслига 19-й тур Штутгарт0 : 2Вердер
13.08.2022 Германия - Бундеслига 2-й тур Вердер2 : 2Штутгарт
04.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур Штутгарт1 : 0Вердер
06.12.2020 Германия - Бундеслига 10-й тур Вердер1 : 2Штутгарт
22.02.2019 Германия - Бундеслига 23-й тур Вердер1 : 1Штутгарт
29.09.2018 Германия - Бундеслига 6-й тур Штутгарт2 : 1Вердер
07.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 3 : 2Вердер
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Вердер1 : 1
23.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 2 : 0Вердер
07.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Вердер2 : 1
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 1 : 1Вердер
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Штутгарт4 : 1
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Штутгарт0 : 5
03.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала 0 : 2Штутгарт
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 2 : 1Штутгарт
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 0 : 4Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1337
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1429
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1328
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм1426
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф1424
6
Лига конференций
Байер1323
7 Штутгарт1322
8 Унион1418
9 Кёльн1316
10 Фрайбург1316
11 Боруссия М1416
12 Вердер1316
13 Вольфсбург1415
14 Гамбург1415
15 Аугсбург1413
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1411
17
Зона вылета
Хайденхайм1411
18
Зона вылета
Майнц136

