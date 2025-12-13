02:25 ()
Арсенал - Вулверхэмптон 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 22:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
13 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Арсенал
Вулверхэмптон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вулверхэмптон, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Испания вр Давид Райя
49 Англия зщ Майлз Льюис-Скелли
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
4 Англия зщ Бен Уайт
10 Англия пз Эберечи Эзе
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
20 Англия нп Нони Мадуэке
22 Англия нп Итан Нванери
31 Англия вр Сэм Джонстон
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
24 Португалия зщ Тоти
26 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
6 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
7 Бразилия пз Андре Триндаде
8 Бразилия пз Жоао Гомес
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Португалия Витор Перейра
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Вулверхэмптон0 : 1Арсенал
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Арсенал2 : 0Вулверхэмптон
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Арсенал2 : 1Вулверхэмптон
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал5 : 0Вулверхэмптон
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
24.02.2022 Англия - Премьер-лига 20-й тур Арсенал2 : 1Вулверхэмптон
10.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон0 : 1Арсенал
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон2 : 1Арсенал
29.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Арсенал1 : 2Вулверхэмптон
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 3Арсенал
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Арсенал
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Арсенал2 : 0
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Арсенал
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Арсенал3 : 1
08.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 4
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Вулверхэмптон0 : 1
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон0 : 2
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 0Вулверхэмптон
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1533
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1531
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1530
4
Лига чемпионов
Кристал Пэлас1526
5
Лига Европы
Челси1525
6 Манчестер Юнайтед1525
7 Эвертон1524
8 Брайтон энд Хоув Альбион1523
9 Сандерленд1523
10 Ливерпуль1523
11 Тоттенхэм Хотспур1522
12 Ньюкасл Юнайтед1522
13 Борнмут1520
14 Брентфорд1519
15 Фулхэм1517
16 Лидс Юнайтед1515
17 Ноттингем Форест1515
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1513
19
Зона вылета
Бёрнли1510
20
Зона вылета
Вулверхэмптон152

