Арсенал - Вулверхэмптон 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 22:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
13 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вулверхэмптон, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Давид Райя
|49
|зщ
|Майлз Льюис-Скелли
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|4
|зщ
|Бен Уайт
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|20
|нп
|Нони Мадуэке
|22
|нп
|Итан Нванери
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|24
|зщ
|Тоти
|26
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|6
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|11
|нп
|Хван Хи Чан
Главные тренеры
|Микель Артета
|Витор Перейра
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|24.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|10.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|08.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|15
|30
| 4
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|15
|26
| 5
Лига Европы
|Челси
|15
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|25
|7
|Эвертон
|15
|24
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|23
|9
|Сандерленд
|15
|23
|10
|Ливерпуль
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|22
|13
|Борнмут
|15
|20
|14
|Брентфорд
|15
|19
|15
|Фулхэм
|15
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|15
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|15
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|2