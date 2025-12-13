02:25 ()
Свернуть список

Барселона - Осасуна 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 19:30
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
13 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Барселона
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Осасуна, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Осасуна
Памплона
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
3ИспаниязщАлекс Бальде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
11Бразилияпз Рафинья
14АнглиянпМаркус Рашфорд
7ИспаниянпФерран Торрес
1ИспанияврСерхио Эррера
19ФранциязщВалентин Розье
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
23ИспанияпзАбель Бретонес
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
14ИспанияпзРубен Гарсия
7ИспанияпзХон Монкайола
21ИспаниянпВиктор Муньос
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИталияАлессио Лиши
История личных встреч
27.03.2025Испания — Примера27-й турБарселона3 : 0Осасуна
28.09.2024Испания — Примера8-й турОсасуна4 : 2Барселона
31.01.2024Испания - Примера20-й турБарселона1 : 0Осасуна
11.01.2024Суперкубок Испании1/2 финалаБарселона2 : 0Осасуна
03.09.2023Испания - Примера4-й турОсасуна1 : 2Барселона
02.05.2023Испания - Примера33-й турБарселона1 : 0Осасуна
08.11.2022Испания - Примера14-й турОсасуна1 : 2Барселона
13.03.2022Испания - Примера28-й турБарселона4 : 0Осасуна
12.12.2021Испания - Примера17-й турОсасуна2 : 2Барселона
06.03.2021Испания - Примера26-й турОсасуна0 : 2Барселона
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБарселона2 : 1
06.12.2025Испания — Примера15-й тур3 : 5Барселона
02.12.2025Испания — Примера19-й турБарселона3 : 1
29.11.2025Испания — Примера14-й турБарселона3 : 1
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 0Барселона
08.12.2025Испания — Примера15-й турОсасуна2 : 0
02.12.2025Кубок Испании2-й раунд3 : 5Осасуна
29.11.2025Испания — Примера14-й тур2 : 2Осасуна
22.11.2025Испания — Примера13-й турОсасуна1 : 3
08.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 0Осасуна
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Барселона» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1631
5
Лига Европы
Эспаньол1527
6
Лига конференций
Бетис1524
7 Атлетик Б1623
8 Хетафе1520
9 Эльче1519
10 Сельта1519
11 Алавес1518
12 Севилья1517
13 Райо Вальекано1517
14 Реал Сосьедад1516
15 Осасуна1515
16 Валенсия1515
17 Мальорка1514
18
Зона вылета
Жирона1512
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте159

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close