Барселона - Осасуна 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 19:30
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
13 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Осасуна, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
|7
|нп
|Ферран Торрес
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|7
|пз
|Хон Монкайола
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Алессио Лиши
История личных встреч
|27.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 2
|31.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|11.01.2024
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|08.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 2
|06.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 2
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 5
|02.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|08.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 5
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Барселона» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|31
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Бетис
|15
|24
|7
|Атлетик Б
|16
|23
|8
|Хетафе
|15
|20
|9
|Эльче
|15
|19
|10
|Сельта
|15
|19
|11
|Алавес
|15
|18
|12
|Севилья
|15
|17
|13
|Райо Вальекано
|15
|17
|14
|Реал Сосьедад
|15
|16
|15
|Осасуна
|15
|15
|16
|Валенсия
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Жирона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9