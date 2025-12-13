Парма - Лацио 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 19:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
13 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Лацио, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Лацио
Рим
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|27
|зщ
|Саша Бричги
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|7
|нп
|Адриан Бенедычак
|17
|нп
|Якоб Ондрейка
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|26
|пз
|Тома Башич
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|28.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 0
|21.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 0
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 1
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|29.04.2015
|Италия - Серия А
|33-й тур
|4 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|14
|23
|8
|Кремонезе
|14
|20
|9
|Сассуоло
|14
|20
|10
|Лацио
|14
|19
|11
|Удинезе
|14
|18
|12
|Аталанта
|14
|16
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Парма
|14
|14
|15
|Торино
|14
|14
|16
|Дженоа
|14
|14
|17
|Лечче
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Пиза
|14
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6