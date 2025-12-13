02:26 ()
Парма - Лацио 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 19:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
13 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Парма
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Лацио, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Лацио
Рим
40 Италия вр Эдоардо Корви
27 Швейцария зщ Саша Бричги
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
14 Италия зщ Эмануэле Валери
10 Испания пз Адриан Бернабе
16 Бельгия пз Мандела Кейта
8 Аргентина пз Науэль Эстевес
7 Польша нп Адриан Бенедычак
17 Швеция нп Якоб Ондрейка
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
8 Франция пз Маттео Гендузи
32 Италия пз Данило Катальди
26 Хорватия пз Тома Башич
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
22 Италия нп Маттео Канчелльери
Главные тренеры
Испания Карлос Куэста
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
28.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур Лацио2 : 2Парма
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Парма3 : 1Лацио
12.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Лацио1 : 0Парма
21.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Лацио2 : 1Парма
10.01.2021 Италия - Серия А 17-й тур Парма0 : 2Лацио
09.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Парма0 : 1Лацио
22.09.2019 Италия - Серия А 4-й тур Лацио2 : 0Парма
17.03.2019 Италия - Серия А 28-й тур Лацио4 : 1Парма
21.10.2018 Италия - Серия А 9-й тур Парма0 : 2Лацио
29.04.2015 Италия - Серия А 33-й тур Лацио4 : 0Парма
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 0 : 1Парма
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 1Парма
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Парма0 : 2
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 2Парма
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Парма2 : 2
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Лацио1 : 1
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 0Лацио
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Лацио2 : 0
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 2 : 0Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1431
2
Лига чемпионов
Наполи1431
3
Лига чемпионов
Интер М1430
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1423
8 Кремонезе1420
9 Сассуоло1420
10 Лацио1419
11 Удинезе1418
12 Аталанта1416
13 Кальяри1414
14 Парма1414
15 Торино1414
16 Дженоа1414
17 Лечче1413
18
Зона вылета
Пиза1410
19
Зона вылета
Верона149
20
Зона вылета
Фиорентина146

