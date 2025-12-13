Салах начнет матч АПЛ против «Брайтона» на скамейке запасных

Дата публикации: 13-12-2025 18:10

Крайний нападающий Мохамед Салах начнёт игру на скамейке запасных в предстоящем матче 16-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Брайтоном», который состоится сегодня, 13 декабря. Это ещё одно подтверждение того, что египетский футболист по-прежнему не является стабильным игроком основы у главного тренера мерсисайдцев.

Встреча вызвала немалый интерес среди болельщиков, особенно учитывая последние события вокруг Салаха. В трёх из четырех предыдущих матчей «Ливерпуля» во всех турнирах игрок сборной Египта оставался вне стартового состава. Такая ситуация стала поводом для слухов о напряжённых отношениях между Салахом и новым главным тренером команды Арне Слотом. После поединка 15-го тура АПЛ против «Лидс Юнайтед» (3:3), Салах открыто выразил недовольство недостатком игровой практики и заявил о не до конца понятных ему причинах своих пропусков.

Тем не менее, накануне, 12 декабря, СМИ сообщили о конструктивном разговоре между Салахом и Слотом. Тренер принял решение включить форварда в заявку на матч с «Брайтоном», хотя и не поставил в стартовый состав.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Бекер, Конате, ван Дейк, Гомес, Керкез, Гравенберх, Джонс, Собослаи, Вирц, Мак Аллистер, Экитике.

«Брайтон»: Вербрюгген, ван Хекке, Данк, Кадыоглу, Виффер, Балеба, Гомес, Хиншелвуд, Минте, Рюттер, Груда.

Болельщики «Ливерпуля» надеются вновь увидеть Салаха на поле и ждут его появления во втором тайме, чтобы усилить атаку команды.