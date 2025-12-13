Бёрнли - Фулхэм 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 19:30
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
13 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Фулхэм, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|24
|пз
|Джош Каллен
|9
|нп
|Лайл Фостер
|27
|нп
|Армандо Броя
|7
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|19
|нп
|Саму Чуквезе
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Марку Силва
История личных встреч
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|10.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|17.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 3
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|26.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 2
|08.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|2 : 3
|03.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|09.02.2010
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 5
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|15
|30
| 4
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|15
|26
| 5
Лига Европы
|Челси
|15
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|25
|7
|Эвертон
|15
|24
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|23
|9
|Сандерленд
|15
|23
|10
|Ливерпуль
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|22
|13
|Борнмут
|15
|20
|14
|Брентфорд
|15
|19
|15
|Фулхэм
|15
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|15
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|15
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|2