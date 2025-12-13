02:25 ()
Бёрнли - Фулхэм 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 19:30
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
13 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Бёрнли
Фулхэм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Фулхэм, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Фулхэм
Лондон
1 Словакия вр Мартин Дубравка
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
4 Англия зщ Джо Уорролл
8 Франция пз Лесли Угочукву
24 Ирландия пз Джош Каллен
9 ЮАР нп Лайл Фостер
27 Албания нп Армандо Броя
7 Дания нп Якоб Бруун Ларсен
10 Англия нп Маркус Эдвардс
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
19 Нигерия нп Саму Чуквезе
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Португалия Марку Силва
История личных встреч
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Бёрнли2 : 2Фулхэм
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Фулхэм0 : 2Бёрнли
10.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Фулхэм0 : 2Бёрнли
17.02.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Бёрнли1 : 1Фулхэм
24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Фулхэм0 : 3Бёрнли
12.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Бёрнли2 : 1Фулхэм
26.08.2018 Англия - Премьер-лига 3-й тур Фулхэм4 : 2Бёрнли
08.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Фулхэм2 : 3Бёрнли
03.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бёрнли3 : 1Фулхэм
09.02.2010 Англия - Премьер-лига 26-й тур Фулхэм3 : 0Бёрнли
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Бёрнли
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Бёрнли0 : 1
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 1Бёрнли
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Бёрнли0 : 2
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Бёрнли
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Фулхэм1 : 2
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Фулхэм4 : 5
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Фулхэм
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Фулхэм1 : 0
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1533
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1531
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1530
4
Лига чемпионов
Кристал Пэлас1526
5
Лига Европы
Челси1525
6 Манчестер Юнайтед1525
7 Эвертон1524
8 Брайтон энд Хоув Альбион1523
9 Сандерленд1523
10 Ливерпуль1523
11 Тоттенхэм Хотспур1522
12 Ньюкасл Юнайтед1522
13 Борнмут1520
14 Брентфорд1519
15 Фулхэм1517
16 Лидс Юнайтед1515
17 Ноттингем Форест1515
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1513
19
Зона вылета
Бёрнли1510
20
Зона вылета
Вулверхэмптон152

Новости футбола

