Гронинген - Волендам 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 19:45
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
13 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Волендам, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Волендам
|1
|вр
|Этьен Вассен
|16
|зщ
|Тирикве Мерсера
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|8
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|10
|пз
|Юнес Таха
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|1
|вр
|Кайне ван Увелен
|2
|зщ
|Дерон Пейн
|3
|зщ
|Мавуна Амевор
|20
|зщ
|Ник Версхурен
|32
|зщ
|Yannick Leliendal
|11
|пз
|Аурелио Ухлерс
|18
|пз
|Nordin Bakala
|8
|пз
|Гибсон Ях
|10
|нп
|Брандлей Кювас
|9
|нп
|Henk Veerman
|99
|нп
|Антони Дескотт
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|29.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 2
|07.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 2
|05.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|02.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|40
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|15
|34
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|15
|27
| 4
Лига Европы
|Аякс
|15
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|15
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|21
|9
|Спарта
|15
|20
|10
|Гоу Эхед Иглс
|15
|18
|11
|Фортуна
|15
|18
|12
|Херенвен
|15
|17
|13
|Эксельсиор
|15
|16
|14
|ПЕК Зволле
|15
|16
|15
|Волендам
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|15
|14
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|15
|11