Гронинген - Волендам 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 19:45
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
13 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Гронинген
Волендам

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Волендам, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Волендам
Волендам
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
16 Нидерланды зщ Тирикве Мерсера
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
10 Марокко пз Юнес Таха
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
26 Нидерланды нп Том ван Берген
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
1 Нидерланды вр Кайне ван Увелен
2 Нидерланды зщ Дерон Пейн
3 Того зщ Мавуна Амевор
20 Нидерланды зщ Ник Версхурен
32 Нидерланды зщ Yannick Leliendal
11 Нидерланды пз Аурелио Ухлерс
18 Нидерланды пз Nordin Bakala
8 Нидерланды пз Гибсон Ях
10 Кюрасао нп Брандлей Кювас
9 Нидерланды нп Henk Veerman
99 Бельгия нп Антони Дескотт
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
29.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Волендам3 : 2Гронинген
07.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Гронинген2 : 2Волендам
05.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 2Гронинген
02.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 0Гронинген
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Гронинген2 : 2
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 0Гронинген
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Гронинген1 : 1
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Волендам2 : 3
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 3 : 0Волендам
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Волендам1 : 1
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Волендам2 : 1
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 3 : 1Волендам
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1540
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1534
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1527
4
Лига Европы
Аякс1526
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1523
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1521
9 Спарта1520
10 Гоу Эхед Иглс1518
11 Фортуна1518
12 Херенвен1517
13 Эксельсиор1516
14 ПЕК Зволле1516
15 Волендам1514
16
Стыковая зона
Хераклес1514
17
Зона вылета
НАК Бреда1512
18
Зона вылета
Телстар1511

