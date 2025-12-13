Хоффенхайм - Гамбург 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
13 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Гамбург, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Гамбург
Гамбург
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|5
|зщ
|Озан Кабак
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|11
|пз
|Фисник Аслани
|29
|пз
|Базумана Туре
|19
|нп
|Тим Лемперле
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|24
|пз
|Николас Капальдо
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|18
|нп
|Бейкери Джатта
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|14
|нп
|Райан Филипп
|15
|нп
|Юссуф Поульсен
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Мерлин Польцин
История личных встреч
|14.04.2018
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|26.11.2017
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 0
|08.04.2017
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|20.11.2016
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|19.03.2016
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|23.10.2015
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|14.03.2015
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 0
|19.10.2014
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|01.02.2014
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|17.08.2013
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 5
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|13
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|13
|21
|8
|Кёльн
|13
|16
|9
|Фрайбург
|13
|16
|10
|Боруссия М
|13
|16
|11
|Вердер
|13
|16
|12
|Унион
|13
|15
|13
|Гамбург
|13
|15
|14
|Аугсбург
|13
|13
|15
|Вольфсбург
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Майнц
|13
|6