02:26 ()
Свернуть список

Хоффенхайм - Гамбург 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
13 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Хоффенхайм
Гамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Гамбург, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Гамбург
Гамбург
1ГерманияврОливер Бауман
2ЧехиязщРобин Гранач
21КосовозщАльбиан Хайдари
5ТурциязщОзан Кабак
34ЧехияпзВладимир Цоуфал
6ГерманияпзГриша Прёмель
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
11КосовопзФисник Аслани
29ШвецияпзБазумана Туре
19ГерманиянпТим Лемперле
1ПортугалияврДаниэл Хойер
44ХорватиязщЛука Вушкович
25ГерманиязщДжордан Торунарига
28ШвейцариязщМиро Мухайм
24АргентинапзНиколас Капальдо
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
18ГамбиянпБейкери Джатта
20ПортугалиянпФабиу Виейра
14ФранциянпРайан Филипп
15ДаниянпЮссуф Поульсен
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ГерманияМерлин Польцин
История личных встреч
14.04.2018Германия - Бундеслига30-й турХоффенхайм2 : 0Гамбург
26.11.2017Германия - Бундеслига13-й турГамбург3 : 0Хоффенхайм
08.04.2017Германия - Бундеслига28-й турГамбург2 : 1Хоффенхайм
20.11.2016Германия - Бундеслига11-й турХоффенхайм2 : 2Гамбург
19.03.2016Германия - Бундеслига27-й турГамбург1 : 3Хоффенхайм
23.10.2015Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм0 : 1Гамбург
14.03.2015Германия - Бундеслига25-й турХоффенхайм3 : 0Гамбург
19.10.2014Германия - Бундеслига8-й турГамбург1 : 1Хоффенхайм
01.02.2014Германия - Бундеслига19-й турХоффенхайм3 : 0Гамбург
17.08.2013Германия - Бундеслига2-й турГамбург1 : 5Хоффенхайм
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур2 : 0Хоффенхайм
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турХоффенхайм3 : 0
21.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур1 : 1Хоффенхайм
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турХоффенхайм3 : 1
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур2 : 3Хоффенхайм
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й турГамбург3 : 2
03.12.2025Кубок Германии1/8 финалаГамбург1 : 1 2 : 4
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й турГамбург2 : 1
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур1 : 0Гамбург
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турГамбург1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1337
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1329
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1328
4
Лига чемпионов
Байер1323
5
Лига Европы
Хоффенхайм1323
6
Лига конференций
Штутгарт1322
7 Айнтрахт Ф1321
8 Кёльн1316
9 Фрайбург1316
10 Боруссия М1316
11 Вердер1316
12 Унион1315
13 Гамбург1315
14 Аугсбург1313
15 Вольфсбург1312
16
Стыковая зона
Хайденхайм1311
17
Зона вылета
Санкт-Паули138
18
Зона вылета
Майнц136

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close