Мальорка - Эльче 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 17:15
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
13 Декабря 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Эльче, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Эльче
Эльче
|13
|вр
|Лукас Бергстрём
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|5
|пз
|Омар Маскарель
|10
|пз
|Серхи Дардер
|8
|пз
|Ману Морланес
|18
|нп
|Матео Джозеф
|17
|нп
|Хан Вирхили
|7
|нп
|Ведат Мурики
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|6
|зщ
|Педро Бигас
|39
|зщ
|Эктор Форт
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|8
|пз
|Марк Агуадо
|14
|пз
|Алейс Фебас
|30
|пз
|Родриго Мендоса
|11
|нп
|Херман Валера
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|20
|нп
|Альваро Родригес
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Эдер Сарабия
История личных встреч
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|10.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 0
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|03.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|1 : 1
|16.09.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|1 : 1
|06.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|1 : 0
|27.11.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 0
|24.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 1
|02.01.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 19-й тур
|1 : 1
|05.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|28.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|07.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|31
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Бетис
|15
|24
|7
|Атлетик Б
|16
|23
|8
|Хетафе
|15
|20
|9
|Эльче
|15
|19
|10
|Сельта
|15
|19
|11
|Алавес
|15
|18
|12
|Севилья
|15
|17
|13
|Райо Вальекано
|15
|17
|14
|Реал Сосьедад
|15
|16
|15
|Осасуна
|15
|15
|16
|Валенсия
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Жирона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9