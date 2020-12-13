02:26 ()
Свернуть список

Мальорка - Эльче 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 17:15
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
13 Декабря 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Мальорка
Эльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Эльче, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Эльче
Эльче
13ФинляндияврЛукас Бергстрём
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
5ИспанияпзОмар Маскарель
10ИспанияпзСерхи Дардер
8ИспанияпзМану Морланес
18АнглиянпМатео Джозеф
17ИспаниянпХан Вирхили
7КосовонпВедат Мурики
13ИспанияврИньяки Пенья
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
6ИспаниязщПедро Бигас
39ИспаниязщЭктор Форт
15ИспаниязщАльваро Нуньес
8ИспанияпзМарк Агуадо
14ИспанияпзАлейс Фебас
30ИспанияпзРодриго Мендоса
11ИспаниянпХерман Валера
10ИспаниянпРафаэль Мир
20УругвайнпАльваро Родригес
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияЭдер Сарабия
История личных встреч
04.03.2023Испания - Примера24-й турМальорка0 : 1Эльче
10.10.2022Испания - Примера8-й турЭльче1 : 1Мальорка
16.04.2022Испания - Примера32-й турЭльче3 : 0Мальорка
07.11.2021Испания - Примера13-й турМальорка2 : 2Эльче
03.03.2019Испания - СегундаСегунда. 28-й турМальорка1 : 1Эльче
16.09.2018Испания - СегундаСегунда. 5-й турЭльче1 : 1Мальорка
06.05.2017Испания - СегундаСегунда. 37-й турМальорка1 : 0Эльче
27.11.2016Испания - СегундаСегунда. 16-й турЭльче1 : 0Мальорка
24.05.2016Испания - СегундаСегунда. 40-й турМальорка2 : 1Эльче
02.01.2016Испания - СегундаСегунда. 19-й турЭльче1 : 1Мальорка
05.12.2025Испания — Примера15-й тур0 : 0Мальорка
02.12.2025Кубок Испании2-й раунд2 : 3Мальорка
29.11.2025Испания — Примера14-й турМальорка2 : 2
22.11.2025Испания — Примера13-й тур2 : 1Мальорка
09.11.2025Испания — Примера12-й турМальорка1 : 0
07.12.2025Испания — Примера15-й турЭльче3 : 0
03.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВЭльче
28.11.2025Испания — Примера14-й тур1 : 0Эльче
23.11.2025Испания — Примера13-й турЭльче2 : 2
07.11.2025Испания — Примера12-й турЭльче1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1631
5
Лига Европы
Эспаньол1527
6
Лига конференций
Бетис1524
7 Атлетик Б1623
8 Хетафе1520
9 Эльче1519
10 Сельта1519
11 Алавес1518
12 Севилья1517
13 Райо Вальекано1517
14 Реал Сосьедад1516
15 Осасуна1515
16 Валенсия1515
17 Мальорка1514
18
Зона вылета
Жирона1512
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте159

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close