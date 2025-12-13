Санкт-Паули - Хайденхайм 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 16:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
13 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Хайденхайм, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|23
|пз
|Луис Оппи
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|19
|нп
|Мартейн Карс
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|41
|вр
|Диант Рамай
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|30
|пз
|Никлас Дорш
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Франк Шмидт
История личных встреч
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|08.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|18.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 4
|31.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 4
|27.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|4 : 2
|27.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|27.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|6 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|13
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|13
|21
|8
|Кёльн
|13
|16
|9
|Фрайбург
|13
|16
|10
|Боруссия М
|13
|16
|11
|Вердер
|13
|16
|12
|Унион
|13
|15
|13
|Гамбург
|13
|15
|14
|Аугсбург
|13
|13
|15
|Вольфсбург
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Майнц
|13
|6