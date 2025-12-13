02:26 ()
Санкт-Паули - Хайденхайм 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 16:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
13 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Санкт-Паули
Хайденхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Хайденхайм, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
3ЭстониязщКарол Метс
11ПольшапзАркадиуш Пырка
6СШАпзДжеймс Сэндс
23ГерманияпзЛуис Оппи
16ЯпонияпзДжоэл Чима Фудзита
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
19НидерландынпМартейн Карс
28ФранциянпМатиас Перейра Лаж
41ГерманияврДиант Рамай
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
2ГерманиязщМарнон Буш
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
30ГерманияпзНиклас Дорш
17АвстрияпзМатиас Хонсак
3ГерманияпзЯн Шёппнер
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
18ГерманиянпМарвин Пирингер
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турХайденхайм0 : 2Санкт-Паули
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й турСанкт-Паули0 : 2Хайденхайм
08.04.2023Германия - Вторая Бундеслига27-й турХайденхайм0 : 1Санкт-Паули
01.10.2022Германия - Вторая Бундеслига10-й турСанкт-Паули0 : 0Хайденхайм
18.03.2022Германия - Вторая Бундеслига27-й турСанкт-Паули1 : 0Хайденхайм
16.10.2021Германия - Вторая Бундеслига10-й турХайденхайм2 : 4Санкт-Паули
31.01.2021Германия - Вторая Бундеслига19-й турХайденхайм3 : 4Санкт-Паули
27.09.2020Германия - Вторая Бундеслига2-й турСанкт-Паули4 : 2Хайденхайм
27.05.2020Германия - Вторая Бундеслига28-й турСанкт-Паули0 : 0Хайденхайм
27.10.2019Германия - Вторая Бундеслига11-й турХайденхайм1 : 0Санкт-Паули
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур1 : 1Санкт-Паули
02.12.2025Кубок Германии1/8 финала1 : 2Санкт-Паули
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур3 : 1Санкт-Паули
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й турСанкт-Паули0 : 1
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур2 : 1Санкт-Паули
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турХайденхайм2 : 1
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур1 : 2Хайденхайм
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турХайденхайм0 : 3
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур6 : 0Хайденхайм
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турХайденхайм1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1337
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1329
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1328
4
Лига чемпионов
Байер1323
5
Лига Европы
Хоффенхайм1323
6
Лига конференций
Штутгарт1322
7 Айнтрахт Ф1321
8 Кёльн1316
9 Фрайбург1316
10 Боруссия М1316
11 Вердер1316
12 Унион1315
13 Гамбург1315
14 Аугсбург1313
15 Вольфсбург1312
16
Стыковая зона
Хайденхайм1311
17
Зона вылета
Санкт-Паули138
18
Зона вылета
Майнц136

