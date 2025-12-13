Метц - ПСЖ 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 20:00
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
13 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - ПСЖ, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|2
|зщ
|Максим Колен
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|38
|зщ
|Садибу Сане
|97
|пз
|Фоде Балло-Туре
|8
|пз
|Бубакар Траоре
|20
|пз
|Жесси Деменге
|10
|пз
|Готье Эн
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|14
|нп
|Чейх Сабали
|99
|нп
|Йоэль Асоро
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|8
|пз
|Фабиан Руис
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
Главные тренеры
|Стефан Ле Миньян
|Луис Энрике
История личных встреч
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|5 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|24.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 3
|16.09.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|30.08.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 2
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|5 : 0
|08.09.2017
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 5
|18.04.2017
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|28.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 2
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|5 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 3
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Лиги 1: «Метц» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Лион
|15
|24
| 6
Лига конференций
|Ренн
|15
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Тулуза
|15
|20
|10
|Брест
|15
|19
|11
|Анже
|15
|19
|12
|Ницца
|15
|17
|13
|Лорьян
|15
|17
|14
|Париж
|15
|16
|15
|Гавр
|15
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|15
|11