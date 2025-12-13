02:27 ()
Метц - ПСЖ 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 20:00
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
13 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Метц
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - ПСЖ, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
ПСЖ
Париж
1 Дания вр Джонатан Фишер
2 Франция зщ Максим Колен
5 Кот-д'Ивуар зщ Жан-Филипп Гбамен
38 Сенегал зщ Садибу Сане
97 Сенегал пз Фоде Балло-Туре
8 Мали пз Бубакар Траоре
20 Франция пз Жесси Деменге
10 Франция пз Готье Эн
7 Грузия пз Георгий Цитаишвили
14 Сенегал нп Чейх Сабали
99 Швеция нп Йоэль Асоро
39 Россия вр Матвей Сафонов
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
8 Испания пз Фабиан Руис
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
Главные тренеры
Франция Стефан Ле Миньян
Испания Луис Энрике
История личных встреч
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Метц0 : 2ПСЖ
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур ПСЖ3 : 1Метц
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур ПСЖ5 : 0Метц
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Метц1 : 2ПСЖ
24.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Метц1 : 3ПСЖ
16.09.2020 Франция - Лига 1 1-й тур ПСЖ1 : 0Метц
30.08.2019 Франция - Лига 1 4-й тур Метц0 : 2ПСЖ
10.03.2018 Франция - Лига 1 29-й тур ПСЖ5 : 0Метц
08.09.2017 Франция - Лига 1 5-й тур Метц1 : 5ПСЖ
18.04.2017 Франция - Лига 1 31-й тур Метц2 : 3ПСЖ
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 3 : 1Метц
28.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Метц0 : 1
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 3 : 2Метц
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Метц2 : 1
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур 0 : 2Метц
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 0ПСЖ
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур ПСЖ5 : 0
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 1 : 0ПСЖ
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур ПСЖ5 : 3
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур ПСЖ3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Лиги 1: «Метц» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1533
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Лион1524
6
Лига конференций
Ренн1524
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Тулуза1520
10 Брест1519
11 Анже1519
12 Ницца1517
13 Лорьян1517
14 Париж1516
15 Гавр1515
16
Стыковая зона
Осер1512
17
Зона вылета
Нант1511
18
Зона вылета
Метц1511

Отзывы и комментарии к матчу

