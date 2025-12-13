02:26 ()
Айнтрахт Ф - Аугсбург 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 16:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
13 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Айнтрахт Ф
Аугсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Аугсбург, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Аугсбург
Аугсбург
23ГерманияврМихаэль Цеттерер
34ГерманиязщНнамди Коллинз
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
13ДаниязщРасмус Кристенсен
21ГерманиязщНатаниэль Браун
8АлжирпзФарес Шаиби
15ТуниспзЭллиес Скири
27ГерманияпзМарио Гётце
20ЯпониянпРицу Доан
7ГерманиянпАнсгар Кнауфф
1ГерманияврФинн Дамен
40СШАзщНоакай Бэнкс
5ФранциязщКрислен Матсима
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
13ГрециязщДимитрис Яннулис
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
17ХорватияпзКристиян Якич
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
30ГерманияпзАнтон Каде
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ГерманияСандро Вагнер
История личных встреч
20.04.2025Германия — Бундеслига30-й турАугсбург0 : 0Айнтрахт Ф
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турАйнтрахт Ф2 : 2Аугсбург
19.04.2024Германия - Бундеслига30-й турАйнтрахт Ф3 : 1Аугсбург
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турАугсбург2 : 1Айнтрахт Ф
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турАйнтрахт Ф1 : 1Аугсбург
05.11.2022Германия - Бундеслига13-й турАугсбург1 : 2Айнтрахт Ф
16.01.2022Германия - Бундеслига19-й турАугсбург1 : 1Айнтрахт Ф
21.08.2021Германия - Бундеслига2-й турАйнтрахт Ф0 : 0Аугсбург
20.04.2021Германия - Бундеслига30-й турАйнтрахт Ф2 : 0Аугсбург
19.12.2020Германия - Бундеслига13-й турАугсбург0 : 2Айнтрахт Ф
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур6 : 0Айнтрахт Ф
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф1 : 1
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАйнтрахт Ф0 : 3
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур3 : 4Айнтрахт Ф
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турАугсбург2 : 0
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур3 : 0Аугсбург
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турАугсбург1 : 0
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур3 : 2Аугсбург
31.10.2025Германия — Бундеслига9-й турАугсбург0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1337
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1329
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1328
4
Лига чемпионов
Байер1323
5
Лига Европы
Хоффенхайм1323
6
Лига конференций
Штутгарт1322
7 Айнтрахт Ф1321
8 Кёльн1316
9 Фрайбург1316
10 Боруссия М1316
11 Вердер1316
12 Унион1315
13 Гамбург1315
14 Аугсбург1313
15 Вольфсбург1312
16
Стыковая зона
Хайденхайм1311
17
Зона вылета
Санкт-Паули138
18
Зона вылета
Майнц136

