Айнтрахт Ф - Аугсбург 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 16:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
13 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Аугсбург, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Аугсбург
Аугсбург
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|15
|пз
|Эллиес Скири
|27
|пз
|Марио Гётце
|20
|нп
|Рицу Доан
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|17
|пз
|Кристиян Якич
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|30
|пз
|Антон Каде
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Сандро Вагнер
История личных встреч
|20.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|16.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|6 : 0
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 4
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|31.10.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|13
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|13
|21
|8
|Кёльн
|13
|16
|9
|Фрайбург
|13
|16
|10
|Боруссия М
|13
|16
|11
|Вердер
|13
|16
|12
|Унион
|13
|15
|13
|Гамбург
|13
|15
|14
|Аугсбург
|13
|13
|15
|Вольфсбург
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Майнц
|13
|6