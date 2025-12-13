18:52 ()
Сафонов и Шевалье включены в заявку «ПСЖ» на игру с «Метцем» в Лиге 1

Дата публикации: 13-12-2025 18:15

 

Вратари Матвей Сафонов и Люка Шевалье попали в официальную заявку футбольного клуба ПСЖ на предстоящий матч против Метца в рамках 16-го тура французской Лиги 1. Поединок состоится сегодня, 13 декабря, и об этом сообщил сам парижский клуб на своей официальной странице в социальной сети X.

Стоит напомнить, что французский голкипер ранее пропустил игру 15-го тура национального чемпионата, в которой ПСЖ встретился с Ренном и уверенно одержал победу со счетом 5:0. Кроме того, вратарь не принимал участия и в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов против Атлетика из Бильбао - матч завершился нулевой ничьей. Оба раза причиной отсутствия игрока стала травма лодыжки. В этих встречах ворота столичной команды защищал российский голкипер Матвей Сафонов, для которого эти матчи стали дебютными в текущем сезоне в составе одного из сильнейших клубов Франции.

Встреча между ПСЖ и Метцем пройдет на поле стадиона Сен-Симфорьен, который расположен в городе Мец. Начало матча намечено на 21:00 по московскому времени. Ожидается напряженная борьба, ведь обе команды нацелены на положительный результат, а Сафонов благодаря доверия тренерского штаба сможет вновь проявить себя на высоком уровне.

