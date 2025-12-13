02:27 ()
Париж - Тулуза 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 22:05
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
13 Декабря 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Париж
Тулуза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Тулуза, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Париж
Париж
Тулуза
Тулуза
35 Германия вр Кевин Трапп
14 Мали зщ Амари Траоре
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
6 Бразилия зщ Отавио
2 Финляндия зщ Туомас Оллила
10 Алжир пз Илан Кеббаль
4 Франция пз Венсан Маршетти
21 Франция пз Максим Лопес
17 Франция пз Адама Камара
27 Нигерия пз Мозес Саймон
11 Кот-д'Ивуар нп Жан-Филипп Крассо
1 Франция вр Гийом Рест
3 США зщ Марк Маккензи
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
2 Дания зщ Расмус Николайсен
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
45 Франция пз Алексис Восса
24 Франция пз Дайанн Металье
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
9 Камерун нп Франк Магри
20 Бразилия нп Эмерсонн Коррейя да Силва
10 Франция нп Янн Гбоу
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
02.04.2022 Франция - Лига 2 Лига 2. 31-й тур Тулуза2 : 1Париж
23.10.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 13-й тур Париж2 : 2Тулуза
01.05.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 36-й тур Париж3 : 1Тулуза
05.01.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 18-й тур Тулуза1 : 0Париж
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 0 : 0Париж
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Париж1 : 1
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 4 : 2Париж
07.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Париж0 : 1
01.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур 0 : 1Париж
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Тулуза1 : 0
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 2 : 2Тулуза
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Тулуза0 : 1
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 1Тулуза
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Тулуза0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1533
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Лион1524
6
Лига конференций
Ренн1524
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Тулуза1520
10 Брест1519
11 Анже1519
12 Ницца1517
13 Лорьян1517
14 Париж1516
15 Гавр1515
16
Стыковая зона
Осер1512
17
Зона вылета
Нант1511
18
Зона вылета
Метц1511

