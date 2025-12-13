Париж - Тулуза 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 22:05
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
13 Декабря 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Тулуза, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Париж
Тулуза
|35
|вр
|Кевин Трапп
|14
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|6
|зщ
|Отавио
|2
|зщ
|Туомас Оллила
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|21
|пз
|Максим Лопес
|17
|пз
|Адама Камара
|27
|пз
|Мозес Саймон
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
|1
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|45
|пз
|Алексис Восса
|24
|пз
|Дайанн Металье
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|9
|нп
|Франк Магри
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|10
|нп
|Янн Гбоу
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|02.04.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 31-й тур
|2 : 1
|23.10.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 13-й тур
|2 : 2
|01.05.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 36-й тур
|3 : 1
|05.01.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 18-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 2
|07.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Лион
|15
|24
| 6
Лига конференций
|Ренн
|15
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Тулуза
|15
|20
|10
|Брест
|15
|19
|11
|Анже
|15
|19
|12
|Ницца
|15
|17
|13
|Лорьян
|15
|17
|14
|Париж
|15
|16
|15
|Гавр
|15
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|15
|11