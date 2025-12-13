Спортинг - АВС 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 22:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
13 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - АВС, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
АВС
Вила-даз-Авиш
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|10
|пз
|Джени Катамо
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|26
|зщ
|Понк
|35
|зщ
|Рубен Семеду
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|21
|пз
|Guilherme Neiva
|27
|пз
|Анхель Альгобия
|19
|пз
|Tiago Galletto
|6
|пз
|Густаво Ассунсао
|14
|пз
|Оскар Переа
|7
|нп
|Тумане
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|05.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|28.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 7 : 6
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|32
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|13
|29
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|13
|24
|5
|Брага
|13
|22
|6
|Фамаликан
|13
|20
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Витория Гимарайнш
|13
|18
|9
|Алверка
|13
|17
|10
|Риу Аве
|13
|16
|11
|Санта-Клара
|13
|15
|12
|Эштрела
|13
|14
|13
|Эшторил
|13
|14
|14
|Насьонал
|13
|12
|15
|Каза Пия
|13
|9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|13
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|13
|3