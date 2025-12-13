02:27 ()
Спортинг - АВС 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 22:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
13 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Спортинг
АВС

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - АВС, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
АВС
Вила-даз-Авиш
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5 Япония пз Хидемаса Морита
42 Дания пз Мортен Юльманн
10 Мозамбик пз Джени Катамо
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
26 Кабо-Верде зщ Понк
35 Португалия зщ Рубен Семеду
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
21 Бразилия пз Guilherme Neiva
27 Испания пз Анхель Альгобия
19 Уругвай пз Tiago Galletto
6 Бразилия пз Густаво Ассунсао
14 Колумбия пз Оскар Переа
7 Португалия нп Тумане
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур АВС2 : 2Спортинг
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Спортинг3 : 0АВС
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 3 : 1Спортинг
05.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Спортинг
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Спортинг4 : 0
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Спортинг3 : 0
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Спортинг3 : 0
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур АВС1 : 2
28.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0АВС
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала АВС0 : 0 7 : 6
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур АВС1 : 1
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур АВС2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1337
2
Лига чемпионов
Спортинг1332
3
Лига Европы
Бенфика1329
4
Лига конференций
Жил Висенте1324
5 Брага1322
6 Фамаликан1320
7 Морейренсе1320
8 Витория Гимарайнш1318
9 Алверка1317
10 Риу Аве1316
11 Санта-Клара1315
12 Эштрела1314
13 Эшторил1314
14 Насьонал1312
15 Каза Пия139
16
Стыковая зона
Тондела139
17
Зона вылета
Арока139
18
Зона вылета
АВС133

