02:26 ()
Свернуть список

Аталанта - Кальяри 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 21:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
13 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Аталанта
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Кальяри, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Кальяри
Кальяри
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
19 Албания зщ Берат Джимсити
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
59 Польша пз Никола Залевски
11 Нигерия нп Адемола Лукман
9 Италия нп Джанлука Скамакка
1 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
33 Словакия зщ Адам Оберт
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
14 Италия пз Алессандро Дейола
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
16 Италия пз Маттео Прати
2 Италия нп Марко Палестра
29 Италия нп Дженнаро Боррелли
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Раффаэле Палладино
Италия Раффаэле Палладино
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Аталанта0 : 0Кальяри
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Кальяри0 : 1Аталанта
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Кальяри2 : 1Аталанта
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Аталанта2 : 0Кальяри
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Аталанта1 : 2Кальяри
06.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Кальяри1 : 2Аталанта
14.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри0 : 1Аталанта
14.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта3 : 1Кальяри
04.10.2020 Италия - Серия А 3-й тур Аталанта5 : 2Кальяри
05.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри0 : 1Аталанта
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Аталанта2 : 1
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 1Аталанта
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта4 : 0
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Аталанта2 : 0
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 3Аталанта
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кальяри1 : 0
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 1 : 1 9 : 8Кальяри
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1Кальяри
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Кальяри3 : 3
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 0Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1431
2
Лига чемпионов
Наполи1431
3
Лига чемпионов
Интер М1430
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1423
8 Кремонезе1420
9 Сассуоло1420
10 Лацио1419
11 Удинезе1418
12 Аталанта1416
13 Кальяри1414
14 Парма1414
15 Торино1414
16 Дженоа1414
17 Лечче1413
18
Зона вылета
Пиза1410
19
Зона вылета
Верона149
20
Зона вылета
Фиорентина146

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close