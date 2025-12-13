Аталанта - Кальяри 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 21:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
13 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Кальяри, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Кальяри
Кальяри
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|59
|пз
|Никола Залевски
|11
|нп
|Адемола Лукман
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|1
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|16
|пз
|Маттео Прати
|2
|нп
|Марко Палестра
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Раффаэле Палладино
|Раффаэле Палладино
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|14.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|5 : 2
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 9 : 8
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|14
|23
|8
|Кремонезе
|14
|20
|9
|Сассуоло
|14
|20
|10
|Лацио
|14
|19
|11
|Удинезе
|14
|18
|12
|Аталанта
|14
|16
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Парма
|14
|14
|15
|Торино
|14
|14
|16
|Дженоа
|14
|14
|17
|Лечче
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Пиза
|14
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6