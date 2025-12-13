Байер - Кёльн 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 19:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
13 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Кёльн, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|7
|пз
|Йонас Хофман
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Малик Тилльман
|19
|нп
|Эрнест Поку
|35
|нп
|Кристиан Кофане
|1
|вр
|Марвин Швебе
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|33
|зщ
|Рав ван ден Берг
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|29
|пз
|Ян Тильман
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|5
|пз
|Том Краус
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
|13
|нп
|Саид Эль-Мала
|7
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|05.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 4
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 4
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|13
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|13
|21
|8
|Кёльн
|13
|16
|9
|Фрайбург
|13
|16
|10
|Боруссия М
|13
|16
|11
|Вердер
|13
|16
|12
|Унион
|13
|15
|13
|Гамбург
|13
|15
|14
|Аугсбург
|13
|13
|15
|Вольфсбург
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Майнц
|13
|6