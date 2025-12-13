02:26 ()
Свернуть список

Байер - Кёльн 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 19:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
13 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Байер
Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Кёльн, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Кёльн
Кёльн
1НидерландыврМарк Флеккен
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ГерманияпзРоберт Андрих
7ГерманияпзЙонас Хофман
30ГерманияпзИбрахим Маза
24ИспанияпзАлеш Гарсия
10СШАпзМалик Тилльман
19НидерландынпЭрнест Поку
35КамеруннпКристиан Кофане
1ГерманияврМарвин Швебе
6ГерманиязщЭрик Мартель
33НидерландызщРав ван ден Берг
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
29ГерманияпзЯн Тильман
8Босния и ГерцеговинапзДенис Хусейнбашич
5ГерманияпзТом Краус
16ПольшапзЯкуб Каминьский
30ГерманиянпМариус Бюльтер
13ГерманиянпСаид Эль-Мала
7ГерманиянпДжан-Лука Вальдшмидт
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
ГерманияЛукас Кваснёк
История личных встреч
05.02.2025Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 2 ДВКёльн
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й турКёльн0 : 2Байер
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБайер3 : 0Кёльн
05.05.2023Германия - Бундеслига31-й турБайер1 : 2Кёльн
09.11.2022Германия - Бундеслига14-й турКёльн1 : 2Байер
13.03.2022Германия - Бундеслига26-й турБайер0 : 1Кёльн
24.10.2021Германия - Бундеслига9-й турКёльн2 : 2Байер
17.04.2021Германия - Бундеслига29-й турБайер3 : 0Кёльн
16.12.2020Германия - Бундеслига12-й турКёльн0 : 4Байер
17.06.2020Германия - Бундеслига32-й турБайер3 : 1Кёльн
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБайер2 : 2
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур2 : 0Байер
02.12.2025Кубок Германии1/8 финала0 : 1Байер
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБайер1 : 2
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 2Байер
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турКёльн1 : 1
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур1 : 1Кёльн
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турКёльн3 : 4
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур3 : 1Кёльн
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й турКёльн4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1337
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1329
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1328
4
Лига чемпионов
Байер1323
5
Лига Европы
Хоффенхайм1323
6
Лига конференций
Штутгарт1322
7 Айнтрахт Ф1321
8 Кёльн1316
9 Фрайбург1316
10 Боруссия М1316
11 Вердер1316
12 Унион1315
13 Гамбург1315
14 Аугсбург1313
15 Вольфсбург1312
16
Стыковая зона
Хайденхайм1311
17
Зона вылета
Санкт-Паули138
18
Зона вылета
Майнц136

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close