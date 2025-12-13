18:52 ()
Компани рассказал, как Кейн повлиял на Джексона в «Баварии»

Дата публикации: 13-12-2025 18:14

 

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о положительном влиянии нападающего Гарри Кейна на форварда Николаса Джексона, который играет за мюнхенский клуб на правах аренды из «Челси» до конца сезона.

«У Гарри невероятный уровень стабильности. На тренировках между ним и Николасом установилось отличное взаимопонимание. Они часто вместе работают над завершением атак, и видно, насколько это помогает Джексону расти как футболисту, ведь он может учиться у такого мастера, как Кейн.

Кроме того, ощущается, что Кейн полностью адаптировался в Мюнхене - он комфортно чувствует себя не только в команде, но и вне поля, со своей семьёй. Для нас Гарри стал настоящим лидером и примером для молодёжи», - приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в своей социальной сети X.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Гарри Кейн принял участие в 23 матчах за клуб во всех турнирах, отличившись 28 голами и тремя результативными передачами, что говорит о его высоком классе и стабильной результативности. В то же время Николас Джексон провёл 17 встреч, в которых забил пять мячей и отдал один ассист. Работа под руководством такого наставника и в окружении опытных партнёров помогает Джексону прогрессировать и набираться драгоценного опыта на новом уровне.

