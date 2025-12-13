ПЕК Зволле - Фортуна 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 22:00
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
13 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Фортуна, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Фортуна
Ситтард-Гелен
|16
|вр
|Том де Граф
|3
|зщ
|Оливер Артссен
|6
|зщ
|Тристан Гойер
|4
|зщ
|Ансельмо Гарсия Макналти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|25
|пз
|Тейс Остинг
|30
|пз
|Райан Томас
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|22
|пз
|Кай де Рой
|7
|нп
|Шола Шоретире
|10
|нп
|Кун Костонс
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|44
|зщ
|Иван Маркес
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 4
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 1
|16.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|06.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 2
|06.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|17.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|6 : 1
|03.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|28.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|40
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|15
|34
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|15
|27
| 4
Лига Европы
|Аякс
|15
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|15
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|21
|9
|Спарта
|15
|20
|10
|Гоу Эхед Иглс
|15
|18
|11
|Фортуна
|15
|18
|12
|Херенвен
|15
|17
|13
|Эксельсиор
|15
|16
|14
|ПЕК Зволле
|15
|16
|15
|Волендам
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|15
|14
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|15
|11