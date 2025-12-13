02:27 ()
Свернуть список

ПЕК Зволле - Фортуна 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 22:00
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
13 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Фортуна, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Фортуна
Ситтард-Гелен
16 Нидерланды вр Том де Граф
3 Нидерланды зщ Оливер Артссен
6 Нидерланды зщ Тристан Гойер
4 Ирландия зщ Ансельмо Гарсия Макналти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
25 Нидерланды пз Тейс Остинг
30 Новая Зеландия пз Райан Томас
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
22 Нидерланды пз Кай де Рой
7 Англия нп Шола Шоретире
10 Нидерланды нп Кун Костонс
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
44 Испания зщ Иван Маркес
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
20 Франция пз Эдуар Мишю
80 Швейцария пз Райан Фоссо-Имефак
7 Швеция пз Кристоффер Петерсон
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Фортуна1 : 4ПЕК Зволле
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПЕК Зволле3 : 1Фортуна
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Фортуна3 : 1ПЕК Зволле
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур ПЕК Зволле2 : 0Фортуна
06.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фортуна0 : 1ПЕК Зволле
11.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПЕК Зволле0 : 1Фортуна
16.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПЕК Зволле0 : 2Фортуна
06.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна2 : 2ПЕК Зволле
06.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Фортуна1 : 1ПЕК Зволле
17.12.2019 Кубок Нидерландов 2-й раунд Фортуна3 : 0ПЕК Зволле
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 6 : 1ПЕК Зволле
03.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПЕК Зволле1 : 3
28.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур ПЕК Зволле2 : 1
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур ПЕК Зволле1 : 0
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Фортуна1 : 3
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Фортуна1 : 1
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 1Фортуна
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Фортуна2 : 0
31.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 5 : 2Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1540
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1534
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1527
4
Лига Европы
Аякс1526
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1523
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1521
9 Спарта1520
10 Гоу Эхед Иглс1518
11 Фортуна1518
12 Херенвен1517
13 Эксельсиор1516
14 ПЕК Зволле1516
15 Волендам1514
16
Стыковая зона
Хераклес1514
17
Зона вылета
НАК Бреда1512
18
Зона вылета
Телстар1511

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close