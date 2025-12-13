02:28 ()
Полесье - Карпаты 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 18:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
13 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 16-й тур
Полесье
Карпаты

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Карпаты, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Карпаты
Львов
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Карпаты0 : 2Полесье
07.04.2025 Украина — Премьер-лига 23-й тур Полесье1 : 1Карпаты
28.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур Карпаты1 : 3Полесье
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Полесье
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Полесье2 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Полесье0 : 0
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Полесье
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Полесье0 : 0
05.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Карпаты
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Карпаты
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Карпаты1 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Карпаты1 : 0
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Карпаты
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1532
2
Лига конференций
Шахтёр1532
3
Лига конференций
Полесье1527
4 Кривбасс1525
5 Металлист 19251524
6 Колос1524
7 Динамо К1523
8 Заря1523
9 Карпаты1519
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1617
12 Рух В1516
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1514
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава159

Отзывы и комментарии к матчу

