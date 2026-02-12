Гарри Реднапп, 78 лет, выразил готовность вновь возглавить «Тоттенхэм» после ухода Франка
Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп выразил желание вновь стать наставником лондонской команды после того, как 11 февраля клуб отправил в отставку Томаса Франка. Опытный специалист отметил, что с радостью принял бы вызов, однако смотрит на ситуацию трезво и понимает - шансы на возвращение невелики.
«Я был бы очень рад вернуться в «Тоттенхэм». Без сомнений. Конечно, я реалист и прекрасно осознаю, что вероятность этого невысока. Но если руководство захочет со мной связаться, они знают, где меня найти. Смог бы я справиться с поставленной задачей? Безусловно. Я верю в свои силы и опыт.
Сейчас «Тоттенхэму» нужен тренер, способный вернуть команде основы футбола - дисциплину, коллективную работу, единство. После потери мяча игроки должны тут же вступать в отбор, не стесняться бороться за каждый эпизод. Команда обязательно должна прессинговать соперника и действовать как единое целое, особенно в сложные моменты. Если такой стиль удастся внедрить, у «Тоттенхэма» появится шанс на успех, хотя сделать это будет непросто», - приводит слова Реднаппа Sky Sports.
Гарри Реднапп уже возглавлял «Тоттенхэм» в период с 2008 по 2012 год. В сезоне 2009/2010 он был признан лучшим тренером АПЛ, а также семь раз становился обладателем награды лучшего тренера месяца в этом престижном турнире. Под его руководством клуб показывал яркую и результативную игру, а сами болельщики лондонцев с теплом вспоминают этот период.