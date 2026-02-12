Гарри Реднапп, 78 лет, выразил готовность вновь возглавить «Тоттенхэм» после ухода Франка

Дата публикации: 12-02-2026 02:16

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп выразил желание вновь стать наставником лондонской команды после того, как 11 февраля клуб отправил в отставку Томаса Франка. Опытный специалист отметил, что с радостью принял бы вызов, однако смотрит на ситуацию трезво и понимает - шансы на возвращение невелики.

«Я был бы очень рад вернуться в «Тоттенхэм». Без сомнений. Конечно, я реалист и прекрасно осознаю, что вероятность этого невысока. Но если руководство захочет со мной связаться, они знают, где меня найти. Смог бы я справиться с поставленной задачей? Безусловно. Я верю в свои силы и опыт.

Сейчас «Тоттенхэму» нужен тренер, способный вернуть команде основы футбола - дисциплину, коллективную работу, единство. После потери мяча игроки должны тут же вступать в отбор, не стесняться бороться за каждый эпизод. Команда обязательно должна прессинговать соперника и действовать как единое целое, особенно в сложные моменты. Если такой стиль удастся внедрить, у «Тоттенхэма» появится шанс на успех, хотя сделать это будет непросто», - приводит слова Реднаппа Sky Sports.

Гарри Реднапп уже возглавлял «Тоттенхэм» в период с 2008 по 2012 год. В сезоне 2009/2010 он был признан лучшим тренером АПЛ, а также семь раз становился обладателем награды лучшего тренера месяца в этом престижном турнире. Под его руководством клуб показывал яркую и результативную игру, а сами болельщики лондонцев с теплом вспоминают этот период.