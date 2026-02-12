00:42 ()
Латвия - США 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2026 22:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
12 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа C
Латвия
США

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - США, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
США
Главные тренеры
Латвия Харийс Витолиньш
США Майк Салливан
История личных встреч
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Латвия3 : 6США
28.05.2023 ЧМ-2023 За 3-е место США3 : 4 ОТЛатвия
13.05.2022 ЧМ-2022 Группа B США4 : 1Латвия
27.05.2021 ЧМ-2021 Группа B США4 : 2Латвия
10.05.2018 ЧМ-2018 Группа B США3 : 2 ОТЛатвия
13.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Латвия3 : 5США
15.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 4-й тур США5 : 6Латвия
13.12.2013 Универсиада Группа A. 2-й тур Латвия2 : 3 ОТСША
05.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 2-й тур Латвия1 : 4США
25.04.2009 ЧМ-2009 Группа C. 1-й тур США4 : 2Латвия
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Латвия1 : 6
18.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 1 : 5Латвия
17.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 2 : 1Латвия
14.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Латвия0 : 6
13.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 2 : 5Латвия
25.05.2025 ЧМ-2025 Финал 0 : 1 ОТСША
24.05.2025 ЧМ-2025 1/2 финала 2 : 6США
22.05.2025 ЧМ-2025 1/4 финала США5 : 2
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 2 : 5США
18.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 1 : 6США
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Латвия — США. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада00
2 Швейцария00
3 Чехия00
4 Франция00
Группа B
КомандаИО
1 Словакия13
2 Швеция00
3 Италия00
4 Финляндия10
Группа C
КомандаИО
1 США00
2 Германия00
3 Латвия00
4 Дания00

Отзывы и комментарии к матчу

