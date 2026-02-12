Латвия - США 12 Февраля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - США, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
США
Главные тренеры
Харийс Витолиньш
Майк Салливан
История личных встреч
21.05.2024
ЧМ-2024
Группа B
3 : 6
28.05.2023
ЧМ-2023
За 3-е место
3 : 4 ОТ
13.05.2022
ЧМ-2022
Группа B
4 : 1
27.05.2021
ЧМ-2021
Группа B
4 : 2
10.05.2018
ЧМ-2018
Группа B
3 : 2 ОТ
13.05.2017
ЧМ-2017
Группа A
3 : 5
15.05.2014
ЧМ-2014
Группа B. 4-й тур
5 : 6
13.12.2013
Универсиада
Группа A. 2-й тур
2 : 3 ОТ
05.05.2013
ЧМ-2013
Группа B. 2-й тур
1 : 4
25.04.2009
ЧМ-2009
Группа C. 1-й тур
4 : 2
20.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
1 : 6
18.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
1 : 5
17.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
2 : 1
14.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
0 : 6
13.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
2 : 5
25.05.2025
ЧМ-2025
Финал
0 : 1 ОТ
24.05.2025
ЧМ-2025
1/2 финала
2 : 6
22.05.2025
ЧМ-2025
1/4 финала
5 : 2
20.05.2025
ЧМ-2025
Группа B
2 : 5
18.05.2025
ЧМ-2025
Группа B
1 : 6
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Латвия — США. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:10 по московскому времени.
