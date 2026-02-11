Сандерленд - Ливерпуль 11 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Ливерпуль, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Робин Руфс
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|32
|зщ
|Трай Хам
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Алисон Бекер
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
|Режис Ле Брис
|Арне Слот
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|02.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|26.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|06.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|30.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|10.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|06.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|27.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|29.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|02.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 0 : 3
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|6 : 0
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 2
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|50
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Челси
|25
|43
|6
|Ливерпуль
|25
|39
|7
|Брентфорд
|25
|39
|8
|Эвертон
|25
|37
|9
|Сандерленд
|25
|36
|10
|Фулхэм
|25
|34
|11
|Борнмут
|25
|34
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|33
|13
|Кристал Пэлас
|25
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|31
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|25
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|25
|8