Сандерленд - Ливерпуль 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 22:15
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
11 Февраля 2026 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Сандерленд
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Ливерпуль, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Ливерпуль
Ливерпуль
22 Нидерланды вр Робин Руфс
17 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
20 Франция зщ Норди Мукиэле
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
19 Сенегал пз Хабиб Диарра
27 ДР Конго пз Ноа Садики
28 Франция пз Энцо Ле Фе
7 Марокко нп Шемсдин Тальби
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
1 Бразилия вр Алисон Бекер
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
5 Франция зщ Ибраима Конате
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль1 : 1Сандерленд
02.01.2017 Англия - Премьер-лига 20-й тур Сандерленд2 : 2Ливерпуль
26.11.2016 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль2 : 0Сандерленд
06.02.2016 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль2 : 2Сандерленд
30.12.2015 Англия - Премьер-лига 19-й тур Сандерленд0 : 1Ливерпуль
10.01.2015 Англия - Премьер-лига 21-й тур Сандерленд0 : 1Ливерпуль
06.12.2014 Англия - Премьер-лига 15-й тур Ливерпуль0 : 0Сандерленд
27.03.2014 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ливерпуль2 : 1Сандерленд
29.09.2013 Англия - Премьер-лига 6-й тур Сандерленд1 : 3Ливерпуль
02.01.2013 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ливерпуль3 : 0Сандерленд
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 3 : 0Сандерленд
02.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Сандерленд3 : 0
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 3 : 1Сандерленд
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Сандерленд2 : 1
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 1 0 : 3Сандерленд
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль1 : 2
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ливерпуль4 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Ливерпуль6 : 0
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 3 : 2Ливерпуль
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 0 : 3Ливерпуль
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Сандерленд» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2556
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2550
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2544
5
Лига Европы
Челси2543
6 Ливерпуль2539
7 Брентфорд2539
8 Эвертон2537
9 Сандерленд2536
10 Фулхэм2534
11 Борнмут2534
12 Ньюкасл Юнайтед2533
13 Кристал Пэлас2532
14 Брайтон энд Хоув Альбион2531
15 Тоттенхэм Хотспур2529
16 Лидс Юнайтед2529
17 Ноттингем Форест2526
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2523
19
Зона вылета
Бёрнли2515
20
Зона вылета
Вулверхэмптон258

Отзывы и комментарии к матчу

