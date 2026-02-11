01:30 ()
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 19:45
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
11 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Херенвен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Херенвен, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Херенвен
Херенвен
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
25 Нидерланды зщ Джованни ван Звам
26 Нидерланды зщ Юлиюс Дирксен
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
7 Дания пз Якоб Бреум
17 Бельгия пз Матис Сюре
19 Суринам нп Яден Слори
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
22 Нидерланды вр Бернт Клавербур
45 Норвегия зщ Оливер Брёуде
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
3 Нидерланды зщ Maas Willemsen
19 Греция зщ Василиос Загаритис
16 Швеция пз Marcus Linday
6 Нидерланды пз Йорис ван Оверем
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
10 Нидерланды пз Ринго Мервелд
20 Дания нп Jacob Trenskow
18 Норвегия нп Лассе Нордос
Главные тренеры
Нидерланды Мелвин Бул
История личных встреч
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Херенвен2 : 2Гоу Эхед Иглс
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0Херенвен
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Херенвен1 : 0Гоу Эхед Иглс
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Херенвен0 : 2Гоу Эхед Иглс
02.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 2Херенвен
28.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен2 : 0Гоу Эхед Иглс
15.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Херенвен
15.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен3 : 1Гоу Эхед Иглс
18.01.2022 Кубок Нидерландов 1/8 финала Херенвен0 : 1Гоу Эхед Иглс
13.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Херенвен
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
05.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 1Гоу Эхед Иглс
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 1Гоу Эхед Иглс
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 3 : 1Гоу Эхед Иглс
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 5 : 0Херенвен
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 4 : 1Херенвен
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Херенвен1 : 1
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Херенвен0 : 2
15.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала Херенвен3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2259
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2242
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2141
4
Лига Европы
Аякс2239
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2236
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2234
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2233
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2231
9 Фортуна2226
10 Эксельсиор2226
11 ПЕК Зволле2226
12 Херенвен2125
13 Утрехт2124
14 Гоу Эхед Иглс2123
15 Волендам2221
16
Стыковая зона
Телстар2217
17
Зона вылета
Хераклес2217
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

