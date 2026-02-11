Гоу Эхед Иглс - Херенвен 11 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Херенвен, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|25
|зщ
|Джованни ван Звам
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|8
|пз
|Эверт Линторст
|7
|пз
|Якоб Бреум
|17
|пз
|Матис Сюре
|19
|нп
|Яден Слори
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|22
|вр
|Бернт Клавербур
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|4
|зщ
|Сам Керстен
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|16
|пз
|Marcus Linday
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|10
|пз
|Ринго Мервелд
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|18
|нп
|Лассе Нордос
|Мелвин Бул
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 2
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|18.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|13.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|05.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|15.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|42
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|21
|41
| 4
Лига Европы
|Аякс
|22
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|22
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|33
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|22
|31
|9
|Фортуна
|22
|26
|10
|Эксельсиор
|22
|26
|11
|ПЕК Зволле
|22
|26
|12
|Херенвен
|21
|25
|13
|Утрехт
|21
|24
|14
|Гоу Эхед Иглс
|21
|23
|15
|Волендам
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|22
|17
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16