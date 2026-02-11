Кристал Пэлас - Бёрнли 11 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Бёрнли, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|10
|нп
|Йереми Пино
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|12
|зщ
|Башир Хамфрис
|23
|зщ
|Лукас Пирес
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|29
|пз
|Джош Лорент
|28
|пз
|Ханнибал Межбри
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|27
|нп
|Армандо Броя
|Оливер Гласнер
|Скотт Паркер
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 3
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 3
|23.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|29.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|02.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|5 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|50
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Челси
|25
|43
|6
|Ливерпуль
|25
|39
|7
|Брентфорд
|25
|39
|8
|Эвертон
|25
|37
|9
|Сандерленд
|25
|36
|10
|Фулхэм
|25
|34
|11
|Борнмут
|25
|34
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|33
|13
|Кристал Пэлас
|25
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|31
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|25
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|25
|8