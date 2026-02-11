01:29 ()
Кристал Пэлас - Бёрнли 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 21:30
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
11 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Фараи Халлам (Англия);
Кристал Пэлас
Бёрнли

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Бёрнли, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
1 Англия вр Дин Хендерсон
5 Франция зщ Максанс Лакруа
26 США зщ Крис Ричардс
20 Англия пз Адам Уортон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
19 Англия пз Уилл Хьюз
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
10 Испания нп Йереми Пино
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Кайл Уокер
5 Франция зщ Максим Эстеве
12 Англия зщ Башир Хамфрис
23 Бразилия зщ Лукас Пирес
8 Франция пз Лесли Угочукву
29 Англия пз Джош Лорент
28 Тунис пз Ханнибал Межбри
10 Англия нп Маркус Эдвардс
11 Англия нп Джейдон Энтони
27 Албания нп Армандо Броя
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Бёрнли0 : 1Кристал Пэлас
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас3 : 0Бёрнли
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Бёрнли0 : 2Кристал Пэлас
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас1 : 1Бёрнли
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Бёрнли3 : 3Кристал Пэлас
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Кристал Пэлас0 : 3Бёрнли
23.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Бёрнли1 : 0Кристал Пэлас
29.06.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Кристал Пэлас0 : 1Бёрнли
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Бёрнли0 : 2Кристал Пэлас
02.03.2019 Англия - Премьер-лига 29-й тур Бёрнли1 : 3Кристал Пэлас
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Кристал Пэлас1 : 3
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 2 : 1Кристал Пэлас
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Бёрнли0 : 2
02.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 3 : 0Бёрнли
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Бёрнли2 : 2
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 1Бёрнли
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Бёрнли5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2556
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2550
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2544
5
Лига Европы
Челси2543
6 Ливерпуль2539
7 Брентфорд2539
8 Эвертон2537
9 Сандерленд2536
10 Фулхэм2534
11 Борнмут2534
12 Ньюкасл Юнайтед2533
13 Кристал Пэлас2532
14 Брайтон энд Хоув Альбион2531
15 Тоттенхэм Хотспур2529
16 Лидс Юнайтед2529
17 Ноттингем Форест2526
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2523
19
Зона вылета
Бёрнли2515
20
Зона вылета
Вулверхэмптон258

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

