Аркадаг - Аль-Наср 11 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-02-2026 15:45
11 Февраля 2026 года в 16:45 (+03:00). Лига Чемпионов АФК 2, 1/8 финала. 1-й матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аркадаг - Аль-Наср, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов АФК 2, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аркадаг
Аркадаг, Туркменистан
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|30.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|24.12.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа B. 6-й тур
|1 : 0
|26.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа B. 4-й тур
|1 : 1
|05.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа B. 5-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|06.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 0
|02.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|0 : 1
|30.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|0 : 3
|26.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|1 : 2