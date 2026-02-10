Челси - Лидс Юнайтед 10 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лидс Юнайтед, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Роберт Санчес
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|10
|пз
|Коул Палмер
|7
|нп
|Педру Нету
|41
|нп
|Эстевао
|20
|нп
|Жоао Педро
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|24
|зщ
|Джеймс Джастин
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|2
|зщ
|Джейден Богл
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|4
|пз
|Итан Ампаду
|44
|пз
|Илия Груев
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
|Лиам Росеньор
|Даниэль Фарке
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 2
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 3
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 2
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|19.12.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 5
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|03.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|06.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 4
|26.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|50
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Челси
|25
|43
|6
|Ливерпуль
|25
|39
|7
|Брентфорд
|25
|39
|8
|Эвертон
|25
|37
|9
|Сандерленд
|25
|36
|10
|Фулхэм
|25
|34
|11
|Борнмут
|25
|34
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|33
|13
|Кристал Пэлас
|25
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|31
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|25
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|25
|8