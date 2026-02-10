03:23 ()
Челси - Лидс Юнайтед 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2026 21:30
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
10 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Челси
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лидс Юнайтед, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
1 Испания вр Роберт Санчес
23 Англия зщ Трево Чалоба
27 Франция зщ Мало Гюсто
3 Испания зщ Марк Кукурелья
29 Франция зщ Уэсли Фофана
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
10 Англия пз Коул Палмер
7 Португалия нп Педру Нету
41 Бразилия нп Эстевао
20 Бразилия нп Жоао Педро
26 Уэльс вр Карл Дарлоу
24 Англия зщ Джеймс Джастин
6 Уэльс зщ Джо Родон
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
2 Англия зщ Джейден Богл
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
4 Уэльс пз Итан Ампаду
44 Болгария пз Илия Груев
11 США пз Бренден Ааронсон
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
19 Швейцария нп Ноа Окафор
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Челси
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Челси3 : 2Лидс Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси1 : 0Лидс Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Лидс Юнайтед3 : 0Челси
11.05.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лидс Юнайтед0 : 3Челси
11.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Челси3 : 2Лидс Юнайтед
13.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Челси
05.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Челси3 : 1Лидс Юнайтед
19.12.2012 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Лидс Юнайтед1 : 5Челси
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 3Челси
03.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 1 : 0Челси
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Челси3 : 2
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 3Челси
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 3Челси
06.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Лидс Юнайтед0 : 4
26.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Лидс Юнайтед1 : 0
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 3Лидс Юнайтед
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Челси» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2556
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2550
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2544
5
Лига Европы
Челси2543
6 Ливерпуль2539
7 Брентфорд2539
8 Эвертон2537
9 Сандерленд2536
10 Фулхэм2534
11 Борнмут2534
12 Ньюкасл Юнайтед2533
13 Кристал Пэлас2532
14 Брайтон энд Хоув Альбион2531
15 Тоттенхэм Хотспур2529
16 Лидс Юнайтед2529
17 Ноттингем Форест2526
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2523
19
Зона вылета
Бёрнли2515
20
Зона вылета
Вулверхэмптон258

