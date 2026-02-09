Президент «Барселоны» Лапорта ушёл в отставку, чтобы принять участие в новых выборах

Дата публикации: 09-02-2026 23:02

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вместе со всеми членами руководства клуба подал в отставку. Данное решение было принято для того, чтобы каждый из них мог официально принять участие в предстоящих выборах и попытаться занять ключевые руководящие позиции на новый срок.

Процедура отставки президента и совета директоров является обязательным правилом перед проведением выборов в каталонском клубе. Это необходимо для того, чтобы сделать процесс максимально прозрачным и честным, а все кандидаты находились в равных условиях.

«Президент Жоан Лапорта подал в отставку для того, чтобы баллотироваться на следующий срок. Его отставка была официально принята на очередном заседании Совета директоров, прошедшем в понедельник, во время которого также было объявлено о начале избирательной кампании. После утверждения всех заявлений об уходе, Совет директоров продолжит исполнять свои обязанности до окончания полномочий», - говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Ожидается, что выборы на пост президента клуба «Барселона» состоятся уже 15 марта. Победитель выборов официально вступит в должность с 1 июля. Это событие вызывает повышенный интерес среди болельщиков и экспертов, ведь от результатов голосования будет зависеть дальнейшее развитие каталонского гранда.