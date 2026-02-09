Шевченко: выступаем против возвращения россиян в футбол и собираюсь обсудить это с Инфантино

Дата публикации: 09-02-2026 23:09

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко выразил свою четкую позицию относительно возможного возвращения российских сборных и клубов на международную арену. Шевченко подчеркнул, что УАФ категорически против подобных шагов, пока продолжается вооружённый конфликт между Россией и Украиной. По его словам, ситуация требует жесткого подхода, и позиция ассоциации с самого начала остается неизменной - никаких послаблений в отношении российских команд быть не может до окончания конфликта.

«На этой неделе главной темой стало интервью президента ФИФА Джанни Инфантино, в котором обсуждался вопрос возможной отмены запрета для российских клубов и сборных участвовать в международных соревнованиях. В ответ на это УАФ оперативно опубликовала официальное заявление, подтвердив непоколебимость своей позиции. Мы предпринимаем все необходимые шаги для сохранения спортивных санкций. Наши представители уже связывались с руководством ФИФА и обсуждали тему на разных уровнях.

Также стоит отметить, что Совет ФИФА на данный момент не рассматривает возврат россиян - данная информация была растиражирована и европейскими СМИ. В ближайшее время я намерен провести встречу с Джанни Инфантино, чтобы ещё раз подробно объяснить текущую ситуацию в Украине и донести волю не только нашей федерации, но и представителей футбольного сообщества, которые поддерживают нашу позицию. Важно, что солидарность европейских и мировых федераций сохраняется. Пока единая поддержка другого мнения не допускает, вопрос возвращения российских команд не стоит на повестке дня», - отметил Шевченко в сообщении пресс-службы УАФ.

Напомним, что в феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с УЕФА приняла решение отстранить российские клубы и сборные всех возрастов от участия в международных турнирах на неопределённый срок в связи с ситуацией на Украине. Этот запрет до сих пор остается в силе, и новые обсуждения по поводу его возможной отмены вызывают широкий резонанс не только среди спортивного сообщества, но и среди болельщиков по всему миру.