Мнение Артеты о травме Мерино: «Для нас это серьезная потеря»

Дата публикации: 09-02-2026 23:04





Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника лондонской команды и сборной Испании Микеля Мерино, которому предстоит операция из-за повреждения ноги. Ранее стало известно, что у чемпиона Европы диагностирована трещина кости в правой стопе, и потребуется восстановительное вмешательство. Этот эпизод вызывает определённую тревогу как у болельщиков, так и у футбольных специалистов, ведь Мерино был одним из ключевых игроков команды в текущем сезоне.

"Это тяжёлый удар для нас. Мерино привносит в игру команды что-то уникальное. Мы должны поддержать его и убедиться, что он остаётся полностью вовлечённым в футбол", - приводит слова Артеты журналист Пабло Монтано в соцсетях. Тренер подчеркнул важность моральной поддержки для футболиста, чтобы тот как можно скорее прошёл процесс восстановления и вернулся на поле.

Из-за серьёзности травмы и необходимости реабилитации Мерину, возможно, придётся пропустить значительную часть следующего сезона. В СМИ уже предполагалось, что 29-летний испанец сможет вернуться в строй к концу футбольного сезона, однако остаётся риск того, что он не сможет принять участие в чемпионате мира-2026, проведение которого запланировано на лето. В нынешнем сезоне Мерино провёл 33 матча во всех турнирах, отметился шестью голами и сделал три результативные передачи, внеся существенный вклад в успехи команды.