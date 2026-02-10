03:23 ()
Зенит - ЦСКА 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2026 09:00
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
10 Февраля 2026 года в 10:00 (+03:00). WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Зенит
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур ЦСКА1 : 3Зенит
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит1 : 1ЦСКА
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Зенит2 : 3ЦСКА
14.05.2025 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ). 2-й матч ЦСКА2 : 0 4 : 3Зенит
30.04.2025 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит2 : 0ЦСКА
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0ЦСКА
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B Зенит2 : 2 4 : 1ЦСКА
14.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА0 : 1Зенит
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит1 : 0ЦСКА
15.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) Зенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
09.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Зенит1 : 0
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 3 : 0Зенит
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Зенит2 : 1
26.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Зенит6 : 0
22.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Зенит4 : 1
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир ЦСКА1 : 1 3 : 5
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир ЦСКА2 : 2 5 : 4
25.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 4
22.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 1
07.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 3 : 2ЦСКА
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 10:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар24
2 ЦСКА23
3 Зенит23
4 Динамо М22

Отзывы и комментарии к матчу

