Зенит - ЦСКА 10 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Сергей Богданович Семак
Фабио Челестини
История личных встреч
24.10.2025
Россия — МФЛ
27-й тур
1 : 3
03.08.2025
Мир Российская Премьер-лига
3-й тур
1 : 1
27.06.2025
Россия — МФЛ
12-й тур
2 : 3
14.05.2025
Fonbet Кубок России
Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
2 : 0 4 : 3
30.04.2025
Fonbet Кубок России
Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
2 : 0
01.03.2025
Мир Российская Премьер-лига
19-й тур
0 : 0
04.02.2025
Winline Зимний Кубок РПЛ
Группа B
2 : 2 4 : 1
14.09.2024
Мир Российская Премьер-лига
8-й тур
0 : 1
05.07.2024
Россия — МФЛ
Группа Б
1 : 0
15.05.2024
Fonbet Кубок России
Финал (Путь РПЛ)
0 : 0 5 : 4
09.02.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
1 : 0
06.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
3 : 0
03.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
2 : 1
26.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
6 : 0
22.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
4 : 1
06.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
1 : 1 3 : 5
03.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
2 : 2 5 : 4
25.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
3 : 4
22.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
3 : 1
07.12.2025
Мир Российская Премьер-лига
18-й тур
3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 10:00 по московскому времени.
