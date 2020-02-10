03:24 ()
Герта - Фрайбург 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2026 21:45
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
10 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/4 финала
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Герта
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Фрайбург, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия).

Составы команд
Герта
Берлин
Фрайбург
Фрайбург
1 Германия вр Тьярк Эрнст
44 Германия зщ Линус Гехтер
2 Германия зщ Юлиан Айтшбергер
37 Германия зщ Тони Лайстнер
33 Польша зщ Михал Карбовник
41 Германия пз Паскаль Клеменс
30 Германия пз Пауль Зегуин
11 Германия пз Фабиан Резе
10 Франция пз Микаэль Кюизанс
22 Германия пз Мартен Винклер
18 Германия нп Ян-Лука Шулер
1 Германия вр Ноа Атуболу
43 Швейцария зщ Бруно Огбус
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
37 Германия зщ Максимилиан Розенфельдер
33 Франция зщ Жорди Макенго
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
19 Германия пз Ян-Никлас Бесте
14 Япония пз Юито Судзуки
9 Германия пз Лукас Хёлер
7 Германия нп Дерри Шерхант
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
01.04.2023 Германия — Бундеслига 26-й тур Фрайбург1 : 1Герта
09.10.2022 Германия — Бундеслига 9-й тур Герта2 : 2Фрайбург
26.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Фрайбург3 : 0Герта
02.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Герта1 : 2Фрайбург
06.05.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Герта3 : 0Фрайбург
20.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур Фрайбург4 : 1Герта
16.06.2020 Германия - Бундеслига 32-й тур Фрайбург2 : 1Герта
14.12.2019 Германия - Бундеслига 15-й тур Герта1 : 0Фрайбург
09.03.2019 Германия - Бундеслига 25-й тур Фрайбург2 : 1Герта
21.10.2018 Германия - Бундеслига 8-й тур Герта1 : 1Фрайбург
07.02.2026 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 3Герта
01.02.2026 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Герта2 : 2
24.01.2026 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 2Герта
17.01.2026 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Герта0 : 0
19.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Герта1 : 1
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Фрайбург1 : 0
01.02.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 0Фрайбург
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 0Фрайбург
25.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур Фрайбург2 : 1
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Фрайбург1 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
0 : 1
Герта
Эльверсберг
3 : 0
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
1 : 1 2 : 4
Хайденхайм
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
Хоффенхайм
2 : 2 8 : 7
Аугсбург
Бохум
0 : 1
Энерги
РБ Лейпциг
1 : 4
Боруссия М
Карлсруэ
3 : 1
Падерборн 07
Байер
2 : 4 ДВ
Майнц
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
0 : 1
Иллертиссен
Магдебург
0 : 3
Кёльн
Бавария
1 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 3
Унион
Арминия
2 : 1 ДВ
Дармштадт 98
Шальке-04
4 : 0
1/8 финала
Боруссия М
Санкт-Паули
1 : 2
Герта
Кайзерслаутерн
6 : 1
РБ Лейпциг
Магдебург
3 : 1
Боруссия Д
Байер
0 : 1
Фрайбург
Дармштадт 98
2 : 0
Бохум
Штутгарт
0 : 2
Унион
Бавария
2 : 3
Гамбург
Хольштайн
1 : 1 2 : 4
1/4 финала
Байер
Санкт-Паули
3 : 0
Хольштайн
Штутгарт
0 : 3
Герта
Фрайбург
10.02
Бавария
РБ Лейпциг
11.02

