Герта - Фрайбург 10 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Фрайбург, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|44
|зщ
|Линус Гехтер
|2
|зщ
|Юлиан Айтшбергер
|37
|зщ
|Тони Лайстнер
|33
|зщ
|Михал Карбовник
|41
|пз
|Паскаль Клеменс
|30
|пз
|Пауль Зегуин
|11
|пз
|Фабиан Резе
|10
|пз
|Микаэль Кюизанс
|22
|пз
|Мартен Винклер
|18
|нп
|Ян-Лука Шулер
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|43
|зщ
|Бруно Огбус
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|14
|пз
|Юито Судзуки
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|7
|нп
|Дерри Шерхант
|Юлиан Шустер
|01.04.2023
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|06.05.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|20.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|4 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|21.10.2018
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
|01.02.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|17.01.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|19.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
| Саарбрюккен
Магдебург
|1 : 3
| Зонненхоф Гроссаспах
Байер
|0 : 4
| Гютерсло
Унион
|0 : 5
| Арминия
Вердер
|1 : 0
| Пирмазенс
Гамбург
|1 : 2 ДВ
| Динамо Б
Бохум
|1 : 3 ДВ
| Балингер
Хайденхайм
|0 : 5
| Ганза Р
Хоффенхайм
|0 : 4
| Зандхаузен
РБ Лейпциг
|2 : 4
| Хемелинген
Вольфсбург
|0 : 9
| Иллертиссен
Нюрнберг
|3 : 3 6 : 5
| Айнтрахт Н
Санкт-Паули
|0 : 0 2 : 3
| Шпортфройнде
Фрайбург
|0 : 2
| Энерги
Ганновер-96
|1 : 0
| Любек
Дармштадт 98
|1 : 2
| Виктория 1904
Падерборн 07
|1 : 3
| Энгерс 07
Айнтрахт Ф
|0 : 5
| Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
|0 : 7
| Локомотив Лейпциг
Шальке-04
|0 : 1 ДВ
| Мойзельвиц
Карлсруэ
|0 : 5
| Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Атлас Д
Боруссия М
|2 : 3
| Ян
Кёльн
|1 : 2
| Хомбург
Хольштайн
|0 : 2
| Галлешер
Аугсбург
|0 : 2
| Ульм 1846
Эльверсберг
|0 : 1
| Пройссен Мюнстер
Герта
|0 : 0 3 : 5
| Швайнфурт 05
Фортуна
|2 : 4
| Динамо Др
Майнц
|0 : 1
| Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Штутгарт
|4 : 4 7 : 8
| Веен
Бавария
|2 : 3
| Вольфсбург
Хольштайн
|0 : 1
| Герта
Эльверсберг
|3 : 0
| Айнтрахт Ф
Боруссия Д
|1 : 1 2 : 4
| Хайденхайм
Гамбург
|0 : 1
| Санкт-Паули
Хоффенхайм
|2 : 2 8 : 7
| Аугсбург
Бохум
|0 : 1
| Энерги
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Боруссия М
Карлсруэ
|3 : 1
| Падерборн 07
Байер
|2 : 4 ДВ
| Майнц
Штутгарт
|0 : 2
| Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
|0 : 1
| Иллертиссен
Магдебург
|0 : 3
| Кёльн
Бавария
|1 : 4
| Фортуна
Фрайбург
|1 : 3
| Унион
Арминия
|2 : 1 ДВ
| Дармштадт 98
Шальке-04
|4 : 0
| Боруссия М
Санкт-Паули
|1 : 2
| Герта
Кайзерслаутерн
|6 : 1
| РБ Лейпциг
Магдебург
|3 : 1
| Боруссия Д
Байер
|0 : 1
| Фрайбург
Дармштадт 98
|2 : 0
| Бохум
Штутгарт
|0 : 2
| Унион
Бавария
|2 : 3
| Гамбург
Хольштайн
|1 : 1 2 : 4
| Байер
Санкт-Паули
|3 : 0
| Хольштайн
Штутгарт
|0 : 3
| Герта
Фрайбург
|10.02
| Бавария
РБ Лейпциг
|11.02