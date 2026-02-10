Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед 10 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|38
|зщ
|Соуза
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|14
|пз
|Арчи Грей
|22
|пз
|Конор Галлахер
|7
|пз
|Хави Симонс
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|19
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|3
|зщ
|Льюис Холл
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|11
|нп
|Харви Барнс
|20
|нп
|Энтони Эланга
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|Томас Франк
|Эдди Хау
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|6 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 3
|04.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|50
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Челси
|25
|43
|6
|Ливерпуль
|25
|39
|7
|Брентфорд
|25
|39
|8
|Эвертон
|25
|37
|9
|Сандерленд
|25
|36
|10
|Фулхэм
|25
|34
|11
|Борнмут
|25
|34
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|33
|13
|Кристал Пэлас
|25
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|31
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|25
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|25
|8