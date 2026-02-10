03:23 ()
Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2026 21:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
10 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Италия вр Гульельмо Викарио
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
3 Румыния зщ Раду Дрэгушин
38 Бразилия зщ Соуза
6 Португалия пз Жоау Пальинья
14 Англия пз Арчи Грей
22 Англия пз Конор Галлахер
7 Нидерланды пз Хави Симонс
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
19 Англия нп Доминик Соланке
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
3 Англия зщ Льюис Холл
8 Италия пз Сандро Тонали
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
11 Англия нп Харви Барнс
20 Швеция нп Энтони Эланга
27 Германия нп Ник Вольтемаде
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Англия Эдди Хау
История личных встреч
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0Тоттенхэм Хотспур
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Тоттенхэм Хотспур
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед6 : 1Тоттенхэм Хотспур
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
03.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 1Ньюкасл Юнайтед
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3
04.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 4 : 1Ньюкасл Юнайтед
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2556
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2550
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2544
5
Лига Европы
Челси2543
6 Ливерпуль2539
7 Брентфорд2539
8 Эвертон2537
9 Сандерленд2536
10 Фулхэм2534
11 Борнмут2534
12 Ньюкасл Юнайтед2533
13 Кристал Пэлас2532
14 Брайтон энд Хоув Альбион2531
15 Тоттенхэм Хотспур2529
16 Лидс Юнайтед2529
17 Ноттингем Форест2526
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2523
19
Зона вылета
Бёрнли2515
20
Зона вылета
Вулверхэмптон258

Отзывы и комментарии к матчу

