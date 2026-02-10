03:24 ()
Свернуть список

Спартак М - Астана 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2026 15:00
10 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Спартак М
Астана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Астана, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва, Россия
Астана
Астана, Казахстан
Главные тренеры
Испания Хуан Карлос Карседо
Казахстан Григорий Константинович Бабаян
История личных встреч
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М4 : 1Астана
21.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Спартак М4 : 0Астана
22.01.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Январь 2018 Спартак М2 : 3Астана
27.01.2016 Товарищеские матчи (клубы) - 2016 Январь 2016 Спартак М5 : 0Астана
07.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М1 : 0
03.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М2 : 0
06.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М1 : 1
29.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Спартак М
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 2 : 3Спартак М
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Астана
19.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Астана5 : 3
28.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур 1 : 2Астана
19.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 2 : 3Астана
14.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Астана3 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Астана». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

