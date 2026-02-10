Спартак М - Астана 10 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Астана, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хуан Карлос Карседо
|Григорий Константинович Бабаян
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|21.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|22.01.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Январь 2018
|2 : 3
|27.01.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Январь 2016
|5 : 0
|07.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|03.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|06.12.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 3
|26.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|5 : 3
|28.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|14.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 3