Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 10 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мадс Хермансен
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|4
|зщ
|Аксель Дисаси
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|28
|пз
|Томаш Соучек
|32
|пз
|Фредди Поттс
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|Нуну Эшпириту Санту
|Майкл Кэррик
|04.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|27.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|2 : 1
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|01.03.2023
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|30.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1 ДВ
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 3
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|50
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Челси
|25
|43
|6
|Ливерпуль
|25
|39
|7
|Брентфорд
|25
|39
|8
|Эвертон
|25
|37
|9
|Сандерленд
|25
|36
|10
|Фулхэм
|25
|34
|11
|Борнмут
|25
|34
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|33
|13
|Кристал Пэлас
|25
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|31
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|25
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|25
|8