Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2026 22:15
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
10 Февраля 2026 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Дания вр Мадс Хермансен
29 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
4 Франция зщ Аксель Дисаси
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
28 Чехия пз Томаш Соучек
32 Англия пз Фредди Поттс
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Майкл Кэррик
История личных встреч
04.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Вест Хэм Юнайтед
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Вест Хэм Юнайтед
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Манчестер Юнайтед
04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
01.03.2023 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Вест Хэм Юнайтед2 : 1 ДВ
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 2 : 3Манчестер Юнайтед
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Манчестер Юнайтед1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2556
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2550
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2544
5
Лига Европы
Челси2543
6 Ливерпуль2539
7 Брентфорд2539
8 Эвертон2537
9 Сандерленд2536
10 Фулхэм2534
11 Борнмут2534
12 Ньюкасл Юнайтед2533
13 Кристал Пэлас2532
14 Брайтон энд Хоув Альбион2531
15 Тоттенхэм Хотспур2529
16 Лидс Юнайтед2529
17 Ноттингем Форест2526
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2523
19
Зона вылета
Бёрнли2515
20
Зона вылета
Вулверхэмптон258

