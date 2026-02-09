"Аль-Наср" удовлетворил два условия Роналду и ожидает его возвращения

Дата публикации: 09-02-2026 23:22

Форвард "Аль-Наср" Криштиану Роналду решил прекратить бойкот и собирается вновь выйти на поле. По информации A Bola, руководство саудовского клуба выполнило два главных требования португальской звезды.

Согласно источнику, первое условие — "Аль-Наср" полностью рассчитался с долгами перед сотрудниками клуба в последние часы. Второе — восстановлены полномочия представителей ближайшего окружения Роналду в спортивном отделе, а именно Жозе Семеду и Симау Континью. Ранее эти специалисты практически не участвовали в зимних трансферных операциях.

Ожидается, что Роналду сможет выйти на поле уже в следующем поединке чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фатех", который запланирован на 14 февраля.

После текущего тура "Аль-Наср" занимает вторую позицию в турнирной таблице Про-лиги, уступая лидеру — "Аль-Хилялю" — всего одно очко.

Возвращение Роналду обещает усилить атакующие возможности команды и повысить шансы на завоевание титула в сезоне. Решение завершить бойкот также положительно сказалось на атмосфере внутри клуба и настрое игроков на продолжение борьбы за высокие места в лиге. В ближайших матчах ожидается активное участие португальской звезды, что наверняка привлечет внимание болельщиков и экспертов. Восстановление финансовых обязательств и укрепление доверия между руководством клуба и игроком создают благоприятные условия для дальнейшего развития "Аль-Насра" и достижения поставленных целей.