Дата публикации: 09-02-2026 23:23

Имена известных бывших футболистов сборной Франции Франка Рибери и Карима Бензема оказались в опубликованных документах, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Министерство юстиции США выпустило в открытый доступ большой объем материалов, относящихся к расследованию уголовного дела Эпштейна. В этих опубликованных документах имя Франка Рибери можно найти, в частности, на 26-й странице одного из файлов, кроме того, в материалах также фигурирует имя Карима Бензема.

Следует отметить, что большинство упоминаемых в этих документах людей не обвиняются в каких-либо противозаконных действиях на текущий момент. В опубликованном массиве содержатся свыше 2000 видеозаписей и порядка 180 тысяч изображений, которые были изъяты следствием.

Согласно сведениям, зафиксированным в материалах дела, Франк Рибери и его адвокат Сильвен Кормье упоминаются в эпизодах, где затрагиваются несовершеннолетние лица. В документах также содержатся утверждения, что адвокат якобы совершал насильственные действия по просьбе футболиста. Имя Карима Бензема в этих документах встречается через того же юриста.

Напомним, что в 2010 году имя Франка Рибери и Карима Бензема уже попадало в расследования, связанные с подозрениями в незаконных связях с несовершеннолетними. Однако в 2014 году судебные органы Франции полностью сняли с них все обвинения по данному делу.

Также особо подчеркивается, что опубликованные материалы не представляют собой официальных обвинений или вердиктов суда, а содержат лишь сведения и утверждения, зафиксированные в ходе расследования.