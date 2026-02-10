Эвертон - Борнмут 10 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Борнмут, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Джордже Петрович
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|4
|пз
|Льюис Кук
|37
|пз
|Райан
|22
|нп
|Эли Крупи
|21
|нп
|Амин Адли
|9
|нп
|Эванилсон
|Дэвид Мойес
|Андони Ираола
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|0 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|08.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|26.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 0 : 3
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 2
|19.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 3 7 : 6
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|50
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Челси
|25
|43
|6
|Ливерпуль
|25
|39
|7
|Брентфорд
|25
|39
|8
|Эвертон
|25
|37
|9
|Сандерленд
|25
|36
|10
|Фулхэм
|25
|34
|11
|Борнмут
|25
|34
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|33
|13
|Кристал Пэлас
|25
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|31
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|25
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|25
|8