Эвертон - Борнмут 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2026 21:30
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
10 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Эвертон
Борнмут

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Борнмут, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
45 Англия пз Харрисон Армстронг
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Франция нп Тьерно Барри
1 Сербия вр Джордже Петрович
20 Испания зщ Алехандро Хименес
23 Англия зщ Джеймс Хилл
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
8 Англия пз Алекс Скотт
4 Англия пз Льюис Кук
37 Бразилия пз Райан
22 Франция нп Эли Крупи
21 Марокко нп Амин Адли
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Испания Андони Ираола
История личных встреч
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Борнмут0 : 1Эвертон
26.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Эвертон0 : 3Борнмут
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Эвертон0 : 2Борнмут
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Борнмут1 : 0Эвертон
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Эвертон2 : 3Борнмут
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут2 : 1Эвертон
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон3 : 0Борнмут
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 0Борнмут
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Борнмут3 : 0Эвертон
08.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Борнмут4 : 1Эвертон
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Эвертон
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Эвертон
26.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Эвертон1 : 1
18.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 1Эвертон
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Эвертон1 : 1 0 : 3
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Борнмут1 : 1
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 2Борнмут
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Борнмут3 : 2
19.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 1Борнмут
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 3 : 3 7 : 6Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2556
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2550
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2544
5
Лига Европы
Челси2543
6 Ливерпуль2539
7 Брентфорд2539
8 Эвертон2537
9 Сандерленд2536
10 Фулхэм2534
11 Борнмут2534
12 Ньюкасл Юнайтед2533
13 Кристал Пэлас2532
14 Брайтон энд Хоув Альбион2531
15 Тоттенхэм Хотспур2529
16 Лидс Юнайтед2529
17 Ноттингем Форест2526
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2523
19
Зона вылета
Бёрнли2515
20
Зона вылета
Вулверхэмптон258

