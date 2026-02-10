03:24 ()
Динамо М - Краснодар 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2026 15:00
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
10 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Динамо М
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Ролан Александрович Гусев
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Динамо М2 : 0Краснодар
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Краснодар0 : 0 4 : 2Динамо М
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Динамо М0 : 4Краснодар
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Динамо М
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Краснодар1 : 1Динамо М
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Краснодар3 : 0Динамо М
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 2Краснодар
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Краснодар1 : 0Динамо М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар3 : 1Динамо М
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1Краснодар
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 1 : 1 3 : 5Динамо М
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 2 : 1Динамо М
26.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо М1 : 1 3 : 4
23.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо М2 : 2 5 : 3
06.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Динамо М
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Краснодар3 : 0
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 2 : 2 5 : 4Краснодар
27.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Краснодар2 : 1
07.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар3 : 2
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар5 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар24
2 ЦСКА23
3 Зенит23
4 Динамо М22

Отзывы и комментарии к матчу

