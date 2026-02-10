Динамо М - Краснодар 10 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Ролан Александрович Гусев
Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
24.10.2025
Россия — МФЛ
27-й тур
2 : 0
30.09.2025
Fonbet Кубок России
Группа B. 5-й тур
0 : 0 4 : 2
13.08.2025
Fonbet Кубок России
Группа B. 2-й тур
0 : 4
02.08.2025
Мир Российская Премьер-лига
3-й тур
1 : 0
27.06.2025
Россия — МФЛ
12-й тур
1 : 1
24.05.2025
Мир Российская Премьер-лига
30-й тур
3 : 0
21.02.2025
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
1 : 2
04.02.2025
Winline Зимний Кубок РПЛ
Группа A
1 : 0
18.10.2024
Россия — МФЛ
Плей-офф чемпионов
3 : 1
30.08.2024
Россия — МФЛ
Плей-офф чемпионов
1 : 1
06.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
1 : 1 3 : 5
03.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
2 : 1
26.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
1 : 1 3 : 4
23.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
2 : 2 5 : 3
06.12.2025
Мир Российская Премьер-лига
18-й тур
1 : 1
06.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
3 : 0
03.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
2 : 2 5 : 4
27.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
2 : 1
07.12.2025
Мир Российская Премьер-лига
18-й тур
3 : 2
30.11.2025
Мир Российская Премьер-лига
17-й тур
5 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.