«Реал» не уверен, стоит ли продлевать контракт с Карвахалем

Дата публикации: 09-02-2026 23:06

Капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает авторитетное издание The Athletic, отмечая, что руководство «сливочных» всерьёз задумывается о целесообразности продления контракта с испанским защитником. На данный момент клуб не спешит делать официальное предложение о новом соглашении, рассматривая разные варианты для усиления правой бровки обороны.

Сам Карвахаль также высказывает неудовлетворённость своим положением в клубе и количеством получаемого игрового времени. В свете нынешней ситуации футболист не может дать гарантии, что останется в рядах «Реала». Внутри клуба активно обсуждается вопрос о возможном появлении нового кандидата на его позицию, чтобы усилить конкуренцию в линии обороны.

Действующий контракт Даниэля Карвахаля с мадридской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. С 2013 года футболист провёл за «Реал» 436 официальных матчей во всех турнирах, сумев забить 14 голов и сделать 65 результативных передач. В этом сезоне Карвахаль принял участие в 10 играх, однако пока не отметился голами или ассистами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 7 миллионов евро. Для болельщиков и специалистов ситуация вокруг опытного защитника остаётся одной из самых обсуждаемых в стане мадридского клуба, ведь он много лет был ключевым игроком обороны команды.