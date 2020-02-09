02:30 ()
Порту - Спортинг 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2026 22:45
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
09 Февраля 2026 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Порту
Спортинг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Спортинг, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Спортинг
Лиссабон
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
3 Бразилия зщ Тьяго Силва
5 Польша зщ Ян Беднарек
74 Португалия зщ Франсишку Моура
22 Аргентина пз Алан Варела
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
9 Испания нп Самуэль Агехова
17 Испания нп Борха Сайнс
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5 Япония пз Хидемаса Морита
52 Португалия пз Жоау Симойнш
10 Мозамбик пз Джени Катамо
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
31 Бразилия пз Луйс Гильерме
97 Колумбия нп Луис Суарес
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Спортинг1 : 2Порту
07.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Порту1 : 1Спортинг
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Спортинг2 : 0Порту
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал Спортинг3 : 4 ДВПорту
26.05.2024 Кубок Португалии Финал Порту2 : 1 ДВСпортинг
28.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Порту2 : 2Спортинг
18.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг2 : 0Порту
12.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Спортинг1 : 2Порту
28.01.2023 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг0 : 2Порту
20.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Порту3 : 0Спортинг
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1Порту
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Порту3 : 1
26.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Порту3 : 0
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 1 : 1Порту
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 1Порту
05.02.2026 Кубок Португалии 1/4 финала Спортинг3 : 2 ДВ
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Спортинг2 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 3Спортинг
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 2Спортинг
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Спортинг2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2055
2
Лига чемпионов
Спортинг2051
3
Лига Европы
Бенфика2046
4
Лига конференций
Брага2139
5 Жил Висенте2137
6 Морейренсе2130
7 Эшторил2130
8 Фамаликан2029
9 Витория Гимарайнш2128
10 Алверка2024
11 Эштрела2123
12 Арока2123
13 Насьонал2121
14 Риу Аве2120
15 Каза Пия2119
16
Стыковая зона
Санта-Клара2117
17
Зона вылета
Тондела2114
18
Зона вылета
АВС205

