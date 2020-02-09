Порту - Спортинг 09 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Спортинг, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|3
|зщ
|Тьяго Силва
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|22
|пз
|Алан Варела
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|17
|нп
|Борха Сайнс
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|10
|пз
|Джени Катамо
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|31
|пз
|Луйс Гильерме
|97
|нп
|Луис Суарес
|Франческо Фариоли
|Руй Боржеш
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|26.05.2024
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|28.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|18.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|28.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 2
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|26.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|05.02.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|20
|55
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|20
|51
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|20
|46
| 4
Лига конференций
|Брага
|21
|39
|5
|Жил Висенте
|21
|37
|6
|Морейренсе
|21
|30
|7
|Эшторил
|21
|30
|8
|Фамаликан
|20
|29
|9
|Витория Гимарайнш
|21
|28
|10
|Алверка
|20
|24
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Насьонал
|21
|21
|14
|Риу Аве
|21
|20
|15
|Каза Пия
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|21
|14
| 18
Зона вылета
|АВС
|20
|5