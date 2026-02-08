«Атлетико» уступил «Бетису» в 23-м туре чемпионата Испании

Дата публикации: 08-02-2026 23:28

Завершился захватывающий матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский Атлетико и Бетис. Поединок состоялся на стадионе Сивитас Метрополитано в Мадриде. Главным судьей игры выступил Матео Бускетс Феррер, представляющий Пальма-де-Мальорка. В напряжённой борьбе победу одержали гости - Бетис, одолев хозяев со счётом 1:0.

Решающим моментом матча стал точный удар полузащитника Бетиса Антони, который забил единственный гол на 28-й минуте первого тайма. После этого Атлетико приложил немало усилий, чтобы отыграться, но оборона гостей действовала безошибочно и не позволила мадридцам сравнять счет.

По итогам 23 сыгранных туров чемпионата Испании Атлетико занимает третью позицию в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Бетис благодаря этой победе улучшил своё положение и поднялся на пятую строчку, набрав 38 очков. Оба коллектива продолжают борьбу за места в еврокубковой зоне.

В следующем туре мадридский Атлетико сыграет на выезде против Райо Вальекано 15 февраля. В этот же день Бетис проведёт гостевую встречу с Мальоркой. Предстоящие матчи будут важны для обеих команд и могут значительно повлиять на распределение мест в верхней части таблицы.